FC Barcelona wint dankzij gouden wissel in doelpuntrijk duel van Borussia Dortmund

FC Barcelona heeft woensdagavond in een heerlijke wedstrijd met 2-3 gewonnen van Borussia Dortmund. De Spaanse club kwam tot drie keer toe op voorsprong, maar twee keer kwamen de Duitsers weer op gelijke hoogte. Invaller Ferran Torres maakte uiteindelijk de winnende goal. Door de zege blijft Barcelona tweede in Champions League, terwijl Dortmund naar plek negen zakt.

Aan de aftrap stonden geen Nederlanders aan beide kanten. Donyell Malen moest genoegen nemen met een plek op de bank van Dortmund, bij Barcelona gold hetzelfde voor Frenkie de Jong.

Barcelona begon uitstekend en werd met name vanaf de vleugels gevaarlijk. Zo konden voorzetten van Alejandro Balde en Lamine Yamal net niet worden binnengetikt door Dani Olmo en Raphinha. Even later stond Gregor Kobel doelpunten van Yamal en Jules Koundé in de weg met prima reddingen.

Vlak voor rust was daar plotseling Dortmund met een enorme mogelijkheid. Serhou Guirassy kopte van dichtbij richting het doel van Iñaki Peña, maar de Spaanse doelman redde uitstekend. Bovendien bleek Guirassy buitenspel te staan.

Aan het begin van de tweede helft leek Dortmund op voorsprong te komen, maar de treffer van Guirassy werd afgekeurd wegens buitenspel. Twee minuten later lag de bal er aan de andere kant van het veld wél in. Raphinha stond net geen buitenspel en werd weggestuurd door Dani Olmo, waarna de Braziliaan de bal in de lange hoek schoof: 0-1.

Heel lang duurde die voorsprong echter niet voor Barcelona. Na een klein uur spelen deelde Pau Cubarsí een duw uit aan Guirassy, wat Dortmund een penalty opleverde. Die werd benut door Guirassy zelf: 1-1.

Toch kwam Barcelona even later opnieuw op voorsprong. Een volley van Fermín López werd nog gekeerd door Kobel, maar uit de rebound tikte Torres de bal alsnog binnen: 1-2. Zowel Torres als López was slechts vijf minuten daarvoor ingevallen, net als De Jong.

Dortmund bleek via Guirassy opnieuw in staat om terug te komen. Niet lang nadat hij in kansrijke positie over had gekopt, kon hij de bal eenvoudig binnenschuiven nadat Peña ver zijn doel uit was gekomen en Pascal Groß de bal breed legde: 2-2.

Zo werd het na een doelpuntloze eerste helft plotseling toch een doelpuntrijke wedstrijd. En die zou uiteindelijk worden gewonnen door Barcelona: Torres maakte uit de counter zijn tweede treffer, en tekende zo voor de 2-3.