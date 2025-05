FC Barcelona verslaat Real Madrid na spectaculaire Clásico en kan landstitel ruiken

FC Barcelona heeft zondag een reuzenstap gezet naar de Spaanse landstitel. De Catalanen versloegen concurrent en aartsrivaal Real Madrid met 4-3, nadat ze door een dubbelslag van Kylian Mbappé, die later zijn derde maakte, op een 0-2 achterstand werden gezet. Eric García, Lamine Yamal en Raphinha (2) scoorden voor de koploper. Barcelona heeft nu, met drie duels te gaan, zeven punten meer dan Real Madrid.

Real Madrid kende een absolute droomstart in het hol van de leeuw. Pau Cubarsí verdedigde een ogenschijnlijk ongevaarlijke voorzet vanaf de rechterkant dramatisch uit, waardoor Mbappé plots voor de neus van Wojciech Szczęsny opdook. De Pool beging al glijdend een duidelijke overtreding op de Fransman, die de toegekende strafschop zelf binnenschoot: 0-1.

Barcelona leek even aangeslagen, maar zocht daarna vol frisse moed de aanval en loste een waarschuwingsschot via Eric García, die zag dat Thibaut Courtois wakker was. Enkele ogenblikken later kwam Torres net tekort om bij de tweede paal binnen te tikken. Na balverlies van Lamine Yamal, die tevergeefs om een vrije trap vroeg, schakelde Real razendsnel en liet Mbappé Szczęsny kansloos na een heerlijk steekpassje van Vinícius: 0-2.

Twee geweldige reddingen van Courtois op kanonskogels van Yamal en Gerard Martín voorkwamen dat Barcelona razendsnel terug in de wedstrijd kwam. Uit de hoekschop van de poging van Martín was het alsnog raak. Dani Olmo bezorgde de bal via Torres tot bij García, die Raúl Asencio de baas was en binnenkopte: 1-2.

Daarmee was het nog niet gedaan in de eerste helft. De voorzet van Torres belandde bij de tweede paal bij Yamal, die heerlijk binnenkrulde in de verre hoek: 2-2. Slechts twee minuten later voltooide de thuisploeg de comeback via Raphinha, die na een fout van Ceballos in de opbouw vrij mocht doorlopen en met links scoorde: 3-2.

Real Madrid loerde op de ruimte en gokte op de snelheid van Mbappé, die opnieuw aan de aandacht ontsnapte van de Barcelona-defensie. De spits werd opnieuw neergehaald in de zestien, dit keer door De Jong, en arbiter Alejandro Hernández Hernández wees naar de stip. Er bleek echter sprake van buitenspel.

Barça ontsnapte, en aan de overkant werd het 4-2 toen Raphinha het eindstation was van opnieuw een heerlijke aanval. Diep in blessuretijd van de eerste helft zag Mbappé een streep door zijn hattrick gaan wegens buitenspel.

Na rust had Barcelona lange tijd niets te vrezen van het aanvallend onmachtige Real Madrid, dat meermaals ontsnapte aan de vijfde tegentreffer. Zo werd een intikker van Yamal afgekeurd, omdat Raphinha, de man van de assist, een centimeters buitenspel stond.

Uit een zeldzame aanval van Real Madrid werd het twintig minuten voor tijd toch weer spannend. Vinícius ontsnapte, was opnieuw niet zelfzuchtig en gunde Mbappé zijn hattrick: 4-3. Dat het even later niet 5-3 werd, mocht gerust een wonder heten. Yamal bood Raphinha een niet te missen kans, maar dat deed de Braziliaan toch op ongeveer een meter van het doel.

In de slotfase van de wedstrijd ging Hernández Hernández naar het VAR-scherm na hands van Tchouaméni. De arbiter vond het tot verbazing van de Barcelona-aanhang géén strafschop.

Ancelotti gunde jeugdspeler Víctor Muñoz een invalbeurt en had gelijk moeten maken. De Spanjaard kreeg in de zestien een vrije schietkans, maar schoot naast. Mbappé liet een soortgelijke kans liet liggen, en de treffer van Tchouaméni werd afgekeurd wegens buitenspel. In de laatste minuut werd ook een treffer van Fermín afgekeurd, wegens hands, en dus bleef het bij 4-3.