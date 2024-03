FC Barcelona-trainer Xavi is leugens zat en klaagt twee journalisten aan

Xavi heeft twee journalisten aangeklaagd, zo schrijft Marca donderdag. De trainer van FC Barcelona is de 'leugens' die de journalisten – Manuel Jabois en Javier Miguel – zouden hebben verspreid meer dan zat en is tot juridische actie overgegaan.

Na afloop van het gewonnen duel met Napoli (3-1), waarmee Barcelona zich plaatste voor de kwartfinale van de Champions League, haalde Xavi al stevig uit. Aanleiding daarvoor was een artikel van Ramón Besa, die Barcelona typeerde als de 'hansworsten van de Champions League'.

“Ik zei tegen de spelers dat ze kalm moesten blijven, er zou vandaag niemand sterven", vertelde Xavi na afloop van de wedstrijd tegen Napoli op 12 maart. "De pers zei dat wij de hansworsten van de Champions League waren, en dat was oneerlijke kritiek van journalisten. Was dat nodig? Zijn wij nog steeds de hansworsten?”

Op diezelfde avond claimde een andere journalist, Manuel Jabois, in het programma El Larguero dat hij kritische berichten had ontvangen van Xavi over een artikel dat hij had geschreven, waarin er gerefereerd werd aan het stuk van Besa. Jabois claimde dat Xavi hem had bericht per WhatsApp.

"Het was Xavi, maar ik zal de details niet bekendmaken omdat het privé was", vertelde Jabois in El Larguero. "Het gebeurde via berichten en het was nogal onaangenaam, niet bedoeld voor publieke kennis. Hij waardeerde een artikel van mij niet, dat ik humoristisch vond. Dat artikel verscheen kort na mijn stuk over Cristiano Penaldo, waarin ik een speler uit mijn eigen team bekritiseerde vanwege zijn 'neppe' strafschoppen."

Op de dag na Barcelona - Napoli nuanceerde Jabois zijn teksten en gaf hij toe gelogen te hebben, maar dat was voor Xavi verre van voldoende. Xavi weet dat Jabois heeft gelogen en heeft daarom besloten om juridische stappen te ondernemen. Volgens Sport hebben officials al contact opgenomen met Jabois, die nogmaals erkende dat Xavi hem nooit gebeld of bericht heeft.

Sterker nog: Xavi zou niet hebben geweten wie Jabois is en zijn contactinformatie dan ook niet hebben. De oefenmeester wil een rectificatie zien en klaagt Jabois daarom aan. Als er geen rectificatie komt, zal de geplande rechtszaak doorgaan.

Javier Miguel

Ook Javier Miguel moet eraan geloven. De journalist wordt aangeklaagd naar aanleiding van zijn publicatie over het vermeende onderzoek dat Xavi zou hebben ingesteld naar het lek in zijn trainersstaf. Miguel claimde dat Xavi alle telefoons van de stafleden zou hebben opgeëist. Iemand die Xavi volledig vertrouwt zou dan door de WhatsApp-gesprekken van de stafleden lezen om erachter te komen wie het lek is.

Ook zou Xavi volgens Miguel besloten bijeenkomsten hebben gehad met bepaalde spelers. De stafleden zouden daar bewust niet voor uitgenodigd zijn, vanwege het gebrek aan vertrouwen van Xavi. Allemaal leugens volgens Xavi, die ook juridische stappen onderneemt tegen Miguel.

