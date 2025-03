FC Barcelona speelt na rode kaart 68 minuten met tien man maar wint wél van Benfica

FC Barcelona heeft woensdag nipt gewonnen van Benfica in de achtste finale van de Champions League: 0-1. De Catalanen speelden het grootste deel van de wedstrijd met tien spelers na de rode kaart voor Pau Cubarsí, maar dat bleek geen onoverkomelijk probleem. Benfica krijgt volgende week een nieuwe kans, maar dan in Barcelona. Frenkie de Jong had een basisplaats en werd kort voor tijd gewisseld.

Cubarsí was na acht minuten spelen nog gevaarlijk met een kopbal. De verdediger vervulde ruim tien minuten later echter een negatieve hoofdrol, toen hij de doorgebroken Vangelis Pavlidis net buiten de zestien neerhaalde. Cubarsí mocht vertrekken met een directe rode kaart en Barcelona moest met tien man verder.

Hansi Flick greep enkele minuten later in en bracht verdediger Ronald Araújo binnen de lijnen, als vervanger van Dani Olmo. Pavlidis en ook Orkun Kökçü waren bedrijvig voor rust, maar Benfica wist de overtalsituatie niet uit te buiten. Ook een kopbal van Kerem Aktürkoglu trof geen doel. Barcelona was uiteraard het meest gelukkig met de 0-0 stand na 45 minuten spelen in Lissabon.

Pavlidis en Kökçü namen Benfica na rust bij de hand in aanvallend opzicht en Barcelona was voornamelijk bezig met tegenhouden. Ondertussen loerden de bezoekers met de snelle Lamine Yamal op de counter. De zeer snelle vleugelaanvaller werd na 55 minuten spelen naar de kant gehaald door Flick. Ferran Torres mocht het laten zien bij Barcelona in de laatste 35 minuten.

Benfica kreeg na een uur de deksel op de neus. Raphinha wist van buiten de zestien de rechterbenedenhoek te vinden na slordig verdedigen van de thuisclub. Uiteraard was er grote vreugde bij de spelers en meegereisde fans van Barcelona. Aan Benfica de taak om de rust te bewaren en op zoek te gaan naar de gelijkmaker tegen het tiental uit Spanje.

Met name Aktürkoglu toonde in de slotfase zijn aanvallende kwaliteiten, maar Wojciech Szczesny hield telkens zijn doel schoon. Flick gaf De Jong na 78 minuten het sein om naar de kant te komen, net als Robert Lewandowski. Het was duidelijk dat het tiental van Barcelona de minieme voorsprong over de streep wilde trekken.

De arbitrage besloot om vier minuten blessuretijd toe te voegen aan de boeiende ontmoeting in Lissabon. Het was niet voldoende voor Benfica, dat met een gevoelige nederlaag het veld afstapte. Barcelona toonde karakter na de snelle rode kaart en mag blijven dromen van de eindzege in de Champions League.