Het is een zaak van de lange adem, maar het kwartje lijkt voor FC Barcelona tijdelijk de goede kant op gevallen te zijn: Dani Olmo en Pau Víctor mogen, zo melden vele Spaanse media, namens de Catalaanse grootmacht in actie komen tijdens (een deel van) de tweede seizoenshelft. Goed nieuws voor Barça, al verbloemt de positieve uitkomst het realistische verhaal.

Dat Olmo en Víctor mogen meespelen bij Barcelona komt namelijk niet doordat de club de zaken op een rijtje heeft. Het tegenovergestelde is waar: de werkgever van Frenkie de Jong is financieel gezien nog altijd niet in staat om het tweetal in te schrijven.

Dat de beide Spanjaarden desalniettemin in actie mogen komen namens Barcelona gedurende een deel van de tweede seizoenshelft, hebben zij te danken aan een onderzoek dat naar de zaak wordt ingesteld. Onder meer Marca, AS en Mundo Deportivo schrijven dat de Catalanen Olmo en Víctor tijdelijk mogen inschrijven, hangende het betreffende onderzoek naar de juridische achtergrond van de procedure.

Voor de jaarwisseling kon Olmo ook al niet worden ingeschreven. Vanwege de afwezigheid van Andreas Christensen, die door zijn langdurige blessure mocht worden uitgeschreven om salarisruimte vrij te maken, kon de aanvallend ingestelde middenvelder alsnog geregistreerd worden en in actie komen.

In de tweede seizoenshelft is Christensen weer beschikbaar en zodoende staat Barcelona in zijn hemd. Olmo en Víctor zijn door het ingestelde onderzoek alsnog speelgerechtigd, maar er lijkt voor Barça sprake van uitstel van executie.

Maximaal gedurende de komende drie maanden is het duo in ieder geval beschikbaar voor Hansi Flick. Na die periode moet definitief uitsluitsel volgen.

Woensdagavond neemt Barcelona het in het kader van de Spaanse supercup op tegen Athletic Club. Naar verluidt moeten Olmo en Víctor dan nog verstek laten gaan. Het halvefinaleduel trapt om 20:00 uur af in het King Abdullah Sports City te Jeddah, Saudi-Arabië.