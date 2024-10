FC Barcelona komt met update over hamstringblessure van Lamine Yamal

Lamine Yamal heeft zijn hamstring verrekt. Dat maakt zijn club FC Barcelona bekend via de officiële kanalen. De verwachting is dat de zeventienjarige aanvaller binnen een paar dagen alweer hersteld is, en daarom niet lang uit de roulatie zal zijn.

Dit weekend werd bekend dat Yamal het trainingskamp van Spanje had verlaten na het Nations League-duel met Denemarken (1-0 winst), omdat hij last had van spierklachten. Nu blijkt dus dat er inderdaad geen sprake is van een serieuze blessure.

“Uit tests is vanochtend gebleken dat Lamine Yamal een verrekking van de linker hamstring heeft”, maakt Barcelona maandag bekend. “Zijn terugkeer op de training zal worden bepaald op basis van zijn hersteltijd.”

Barcelona meldt dus weinig over wanneer Yamal kan worden terugverwacht, maar Fabrizio Romano verwacht dat het niet lang zal duren. “De verwachting is dat hij binnen een paar weken herstelt. Flick wil hem opnemen in zijn selectie voor de wedstrijd tegen Sevilla”, aldus de Italiaan.

Barcelona en Sevilla nemen het komende zondag om 21:00 uur tegen elkaar op in eerstgenoemde stad. Barça staat momenteel eerste in LaLiga, Sevilla bezet plek twaalf.

Spanje neemt het dinsdag nog in de Nations League op tegen Servië. Dat duel zal Yamal dus wél moeten missen.

Zaterdagavond nam Spanje de koppositie in groep 4 van de A-poule in de Nations League over van Denemarken. De Scandinaviërs hielden Europees kampioen Spanje lang in bedwang in Murcia, maar verloren alsnog met 1-0. Martín Zubimendi maakte de enige treffer.