FC Barcelona haakt af in de race om sterspeler van het Spaanse elftal

FC Barcelona zal geen onderhandelingen meer voeren voor Nico Williams, zo meldt Marca. De Catalanen vinden dat ze genoeg diepte hebben aan de zijkanten en vinden de peperdure Spanjaard dan ook overbodig. Ook zal Barça geen vervanger voor Robert Lewandowski halen.

Technisch directeur Deco heeft samen met trainer Hansi Flick besloten om het ook volgend seizoen te doen met de huidige aanvallers. Aan de zijkanten spelen momenteel de Braziliaan Raphinha en het Spaanse supertalent Lamine Yamal. Mocht een van de twee wegvallen, dan vindt de club dat Ferran Torres en Fermín López goede tweede opties zijn.

Williams kwam dit seizoen al 42 keer in actie voor Athletic Club. Tijdens deze optredens maakte hij elf doelpunten en gaf hij zeven assists. Ook was hij een belangrijk onderdeel van het Spaanse elftal dat Europees kampioen werd in 2024.

Ook op de spitspositie zal er geen aankoop worden gedaan. Flick heeft nog steeds volledig vertrouwen in de 36-jarige Lewandowski. Dit seizoen was de Pool betrokken bij 43 doelpunten van Blaugrana.

Barcelona bereikte deze week de halve finale van de Champions League door Borussia Dortmund te verslaan met 5-3 over twee wedstrijden. In de halve finale neemt de ploeg van Flick het op tegen Inter.

Voor de rest zijn de Catalanen nog op twee andere fronten actief. In de competitie staat Barcelona eerste met een voorsprong van vier punten op de nummer twee Real Madrid. In de beker speelt de ploeg op 26 april de finale tegen de aartsrivaal.