FC Barcelona-directeur Deco 'begrijpt niets van alles wat er over Frenkie de Jong wordt gezegd'

Deco heeft zich ten zeerste verbaasd over de recente berichtgeving omtrent Frenkie de Jong. De technisch directeur van FC Barcelona werd tijdens de Thinking Football Summit, een bijeenkomst voor voetbalexperts in Portugal, gevraagd naar de ontwikkelingen rondom de Nederlandse middenvelder.

Eerder deze week werd door het Catalaanse radiostation RAC1 naar buiten gebracht dat De Jong en zijn werkgever het niet eens kunnen worden over de behandelwijze van de enkelblessure van de publiekslieveling.

Wat Barça betreft ondergaat De Jong een operatie om zijn ongemakken te verhelpen, de Oranje-international zelf roept daar niet hard van. Deco heeft zich verwonderd over de berichtgeving van RAC1.

"Ik snap helemaal niks van wat er over Frenkie wordt gezegd", laat de td desgevraagd weten. "Hij heeft een contract bij Barça en we zijn erg content met hem."

"We kunnen haast niet wachten tot hij terugkeert (van zijn blessure, red.), want we hebben hem nodig." Deco gaat vervolgens in op wat de toekomst in petto heeft voor De Jong bij Barcelona, aangezien de Nederlander met enige regelmaat met een transfer weg van Catalonië in verband wordt gebracht.

"We willen dat hij blijft, maar De Jong zal op zijn tijd een beslissing maken", laat de Portugese oud-middenvelder weten. "Het is niet een kwestie voor nu. Wat nu belangrijk is, is dat Frenkie weer minuten voor ons gaat maken, want we hebben hem nodig en waarderen hem enorm."

Dit seizoen kwam De Jong nog geen minuut in actie door zijn slepende enkelkwetsuur. Hij maakte in april dit jaar voor het laatst zijn opwachting in een officieel duel.