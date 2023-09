‘Favoriet’ van Driessen reageert: ‘Snap dat Ajax bij mij uitkomt, maar...’

Marciano Vink weet niet of hij geschikt is voor een rol in de Raad van Commissarissen bij Ajax, zo erkent de analist zaterdag in De Eretribune van ESPN. De voormalig middenvelder van de Amsterdammers ziet meer heil in een uitvoerende functie. Vink werd afgelopen week door Valentijn Driessen naar voren geschoven voor een eventuele rol in de RvC van Ajax.

"Ik ben heel erg gecharmeerd van Marciano Vink", zei Driessen vrijdag in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Of Siem de Jong, die een traject gaat volgen bij Ajax. Internationaal: Jari Litmanen. Als je grote bedrijven ziet die buitenlands opereren, is het niet gek om een buitenlandse commissaris te hebben. Hij is in alles Ajax, wil niet op de voorgrond treden en heeft duidelijke ideeën", aldus de chef voetbal van de landelijke ochtendkrant.

Vink reageert een dag later op de aanbeveling van Driessen. "De rvc controleert toch? Ik ben niet iemand die controleert, ik ben meer iemand die uitvoert", aldus de voormalig Ajacied, die wel snapt waarom zijn naamt valt in de Johan Cruijff ArenA. "Op het moment dat je een mening hebt en die verkondigt, in dit geval bij ESPN. Op de een of andere manier appreciëren mensen wat ik zeg of over hoe ik naar voetbal kijk. Dan word je naam al snel genoemd. Ik snap dat ze bij mij komen, maar of het een goed idee is weet ik niet."

Collega-analist Mario Been vult aan door te zeggen dat Vink over het zogeheten Ajax-dna beschikt. "Dat zit er sowieso wel in", reageert de door Driessen naar voren geschoven Vink. "Maar ik heb er verder niet over nagedacht, dus ik weet het niet." Michael van Praag en Leo van Wijk zijn dan nog niet officieel aangesteld, maar gaan op korte termijn aan de slag bij Ajax. Van Praag gaat vrijwel zeker aan de slag als voorzitter van de RvC en volgt dus de opgestapte Pier Eringa op. Ook gaat Van Wijk toegevoegd worden aan de RvC. De twee 76-jarige bestuurders moeten de club van bestuurlijke rust voorzien.