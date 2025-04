Farioli mist drietal Ajax-spelers tegen FC Utrecht en kent één twijfelgeval

Francesco Farioli schoof vanwege Goede Vrijdag een dag eerder aan voor de persconferentie. De trainer van Ajax besprak onder meer de blessuregevallen in zijn selectie voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht van aanstaande zondag.

Ajax vervolgt de titelstrijd in de Eredivisie in De Galgenwaard, maar zal dat doen zonder Remko Pasveer, Youri Baas en Branco van den Boomen. Het trio is niet op tijd fit voor de ontmoeting in Utrecht, zo laat Farioli weten op het persmoment van donderdag.

Pasveer raakte begin maart geblesseerd in het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt en werkt sindsdien aan zijn revalidatie. Farioli kan ook al enkele weken geen beroep doen op Baas en Van den Boomen, die zondag dus sowieso ontbreken in de wedstrijdselectie.

Pasveer keert wellicht terug tegen Sparta Rotterdam, dat op 27 april op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. Mocht dat niet lukken, dan gokt Farioli op de thuiswedstrijd tegen NEC op 11 mei.

Er is twijfel over Owen Wijndal. De linksback zat onlangs op de bank tegen NAC Breda, maar ontbrak afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Willem II. ''Dat zullen we moeten bekijken'', weigert Farioli definitief een streep te zetten door de naam van de vleugelverdediger.

''Hij heeft deze week gedeeltelijk meegetraind. Morgen (vrijdag, red.) bekijken we of hij zondag mee kan doen'', houdt de Italiaanse oefenmeester nog een slag om de arm wat betreft de inzetbaarheid van Wijndal in Utrecht.

Ajax heeft nog vijf speelronden te gaan in de Eredivisie. De voorsprong op achtervolger PSV bedraagt negen punten, waardoor de 37ste landstitel in de clubhistorie slechts een kwestie van tijd lijkt te zijn voor Farioli en zijn team.