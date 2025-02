Farioli komt daags na uitputtingsslag tegen Union met hoopvol bericht uit de ziekenboeg van Ajax

Francesco Farioli heeft op de clubwebsite van Ajax gereageerd op de Europa League-loting. Ook gaat de Italiaanse oefenmeester in op de wedstrijd van aankomend weekend en deelt hij een update uit de ziekenboeg.

Vrijdagmiddag lootte de Amsterdammers Eintracht Frankfurt in de achtste finale van de Europa League. “Ze staan derde in de Bundesliga en zijn gewend om op het hoogste podium te presteren. Het zal een grote uitdaging worden”, steekt Farioli van wal.

“Ik verwacht een wedstrijd met hoge intensiteit, want de Bundesliga is één van de meest fysieke competities. Verder hebben we nu nog even om ons op tactisch gebied voor te bereiden”, besluit hij over de tegenstander.

Eerst moet Ajax zien af te rekenen met Go Ahead Eagles. Komende zondag staat in eigen huis de Eredivisie-wedstrijd op het programma. Als de thuisploeg wint, staat het vijf punten los van achtervolger PSV.

“Een team dat we nog goed kennen van de heenwedstrijd, die niet makkelijk was. Ze spelen met veel intensiteit en hebben vooral in de voorhoede spelers met kwaliteit. Daarnaast zijn ze goed georganiseerd, ook bij standaardsituaties”, aldus de Italiaanse trainer over Kowet.

Tot slot deelt de 35-jarige coach ook goed nieuws uit de ziekenboeg. “Vandaag (vrijdag) trainden Youri Baas en Brian Brobbey weer met de ploeg mee. Ik denk dat zij er zondag bij zullen zijn.”

“Voor ons is het belangrijkste om te rechargen, goed te kijken wie er bij kan zijn en daarna te gaan voor de laatste push van de week. Natuurlijk zit de inspanning in de benen. Tegelijkertijd geven de emotie van gisteren, het stadion en de supporters, en het doorgaan op deze manier ons ook goede vibes”, besluit hij op de clubwebsite van Ajax.