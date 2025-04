Farioli hoort Verweij plots iets heel aardigs zeggen: 'Ernstige zorgen als je zo begint'

Francesco Farioli meldde zich donderdag voor de persconferentie van Ajax voor het uitduel met FC Utrecht van zondag. De trainer van de koploper kwam met een kwinkslag toen hij complimenten kreeg van clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf.

''Goedemorgen, Francesco. Bedankt dat je hier bent gekomen op je vrije dag'', aldus Verweij op het persmoment in de Johan Cruijff ArenA.

De opmerking van Verweij lijkt Farioli enigszins te verrassen. ''Mike, als je zo aardig begint, maak ik me ernstige zorgen over de vraag die je gaat stellen'', countert de Italiaanse oefenmeester met een kwinkslag. ''Vandaag zijn er alleen maar aardige vragen'', voegt de Ajax-watcher daar direct aan toe.

''Met Kerst was je niet zo aardig. Maar oké'', merkt Farioli vervolgens op. Verweij schreef in december dat de trainer aan kapitaalvernietiging deed bij Ajax en met zijn tactiek toewerkte naar 'ontslag op staande voet'.

Vorige maand clashten Farioli en Verweij na de 4-1 nederlaag van Ajax in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. Verweij zei toen spottend dat reservetrainer Dave Vos beter had kunnen aanschuiven voor de persconferentie, aangezien Ajax met een b-team aantrad in Duitsland. Farioli was woedend over die opmerking en wilde de clubwatcher niet meer te woord staan die avond.

Verweij wil van de Ajax-trainer weten of zijn spelers opzien tegen uitwedstrijden. ''Voor ons was dat geen indicator'', zo benadrukt Farioli. ''Uit of thuis maakt voor ons qua benadering geen verschil. Maar ik heb wel geleerd dat de ArenA een factor is.''

Ajax is hard op weg naar de 37ste landstitel in de clubhistorie. Met nog vijf speelronden voor de boeg bedraagt de voorsprong op achtervolger PSV maar liefst negen punten.