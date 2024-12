Ajax-coach Farioli hekelt 'suggestieve' vraag en clasht hard met Hans Kraay junior

Francesco Farioli heeft het gevoel dat hij keer op keer hetzelfde moet uitleggen aan de Nederlandse pers. De Italiaanse coach van Ajax raakte zondag na afloop van de competitiewedstrijd tegen Almere City FC (3-0 winst) zichtbaar geïrriteerd in het gesprek met Hans Kraay junior. Farioli zet Kraay junior met harde antwoorden op zijn plek.

Kraay junior opent het gesprek met te zeggen dat hij het een saaie eerste helft vond met slechts één hoogtepunt, namelijk het tweede doelpunt van Ajax. Die goal werd gemaakt door Kenneth Taylor na een prachtige pass van Jordan Henderson.

"Ben je het met me eens dat het een saaie eerste helft was?", vraagt Kraay junior. "Niet echt. Soms zijn we het eens, soms niet, maar nu niet", antwoordt Farioli. "Jij vond de eerste helft toch niet leuk?", klinkt het suggestief van Kraay junior. Farioli reageert schouderophalend. "Dat is wat jij ervan vond. Ik respecteer jouw mening. De eerste goal van ons vond ik ook een geweldige actie, dus volgens mij was er meer dan één hoogtepunt."

Kraay junior probeert het opnieuw met een suggestieve vraag. "Ik denk dat je teleurgesteld bent in de traagheid van het opbouwspel van Daniele Rugani en Youri Baas", aldus de verslaggever. Farioli is niet blij met die vraag: "Ik denk dat je wat veel aannames doet. Soms is het beter om een open vraag te stellen. Als je de vraag al begint met wat ik ervan zou vinden, dan is het moeilijk voor mij om te antwoorden..."

Farioli besloot tegen Almere City opnieuw om flink te rouleren. Er stonden zes nieuwe spelers aan de aftrap. Kraay junior vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn. "Ik heb één hele kritische vraag: wanneer stop je met het rouleren?"

Farioli raakt steeds verder geïrriteerd. "Ik moet hetzelfde antwoorden als eerder. Op dit moment zie ik geen mogelijkheid om het rouleren te stoppen. Waarom niet? Omdat we in dit blok 9 wedstrijden spelen in 27 dagen. Er wordt aan mij gevraagd: kunnen spelers echt niet twee wedstrijden in één week spelen? Mijn antwoord is: dat kan wel, maar de situatie is niet zo dat we na die week vakantie hebben. Daarna spelen we weer, en weer, en weer."

"Het is onmogelijk", vervolgt Farioli. "Ik wil mijn spelers niet geblesseerd van het veld zien stappen. Wat ik doe is het beschermen van de spelers en de waarde van deze club."

Kraay junior werpt de vergelijking op met Liverpool. "Ik heb Arne Slot gesproken. Zij spelen ook een dubbel programma, net als Ajax. En Slot zegt: ik stel om de drie dagen mijn beste spelers op en ik probeer ze op alle trainingsdagen rust te geven. Is dat een optie voor Ajax?"

Volgens Farioli is er wel degelijk een verschil tussen het schema van Liverpool en Ajax. "Ga het maar na: wij hebben vanaf begin oktober geen enkele keer gehad dat we midweeks vrij waren. We zijn daarmee het enige team in Europa. Alle andere teams hebben minimaal één keer midweeks vrij gehad." Dat heeft overigens te maken met de inhaalwedstrijden die Ajax de afgelopen periode speelde, waardoor de Amsterdammers geen moment vrij waren.

"Het lijkt nu alsof ik dit niet kan uitleggen, maar als je naar het grotere plaatje kijkt, dan ben ik volgens mij heel duidelijk", aldus Farioli, die Kraay junior terechtwijst. "Iedereen die niet kijkt naar het grotere plaatje, speelt een spelletje."