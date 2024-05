Farioli bevestigt in eerste interview opmerkelijke uitspraak Derrick Luckassen

Francesco Farioli heeft zijn eerste interview aan de officiële clubkanalen van Ajax gegeven. Daarin praat de kersverse trainer van de Amsterdammers onder meer over Johan Cruijff en zijn gewoonte om af en toe op de club te slapen.

Donderdagavond werd de overgang van de Italiaanse trainer van OGC Nice naar Ajax officieel. Hij gaat vanaf 11 juni aan de slag bij in de Johan Cruijff ArenA, en heeft een contract tot medio 2027 getekend.

“Ik had precies het gevoel dat dit perfect bij me paste, want het voetbal waar ik van hou en het voetbal dat ik wil overbrengen op het veld komt hiervandaan”, legt Farioli zijn keuze voor Ajax uit. “Dit is een van de weinige clubs ter wereld met zo'n duidelijk DNA op het gebied van speelstijl en het voetbal wat de fans op het veld willen zien. Het is een goede match tussen de club en mijn manier van denken en het voetbal waar ik van hou.”

“Als we het hebben over mentoren en voorbeelden was Cruijff natuurlijk een van de gamechangers als voetballer en trainer”, gaat hij verder. “Zowel in zijn tijd bij Ajax als bij FC Barcelona. Voor alle trainers en voetballiefhebbers die na hem kwamen was het iemand om naar te kijken, met zijn ideeën en filosofie.”

Slapen

Iemand die met Farioli samenwerkte bij Fatih Karagümrük in Turkije, was Derrick Luckassen. De verdediger zei onlangs in gesprek metnog over zijn voormalig trainer: “Hij is iemand die de hele dag met voetbal bezig kan zijn en amper naar huis ging. Het leek soms wel alsof hij op de club woonde.”

In gesprek met Ajax wordt Farioli met die uitspraak geconfronteerd. “Om eerlijk te zijn klopt dat wel. Het is mijn leven, het is ons leven. Wanneer mijn familie er niet was, zowel in Turkije als in Frankrijk, sliep ik op de club. Want ik wil geen tijd verspillen. Ik vind het fijn om wakker te worden, koffie te drinken en aan de slag te gaan. En ook als de dag wat langer duurde, kon ik in de nacht nog rustig aan de slag gaan en kon ik reflecteren.”

Op de vraag van de interviewer of zijn bed daarom alvast klaar moet worden gezet, reageert Farioli lachend: “Dat is zeker nodig, ja.”

