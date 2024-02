Fans van Vitesse pakken uit met vuurwerk voor cruciaal degradatieduel

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Vitesse, dat gesteund wordt door de eigen fans.

Vitesse heeft zaterdag een steuntje in de rug gekregen in aanloop naar de belangrijke degradatiewedstrijd tegen FC Volendam van zondag. Honderden fans van de Arnhemse club waren afgereisd naar sportcomplex Papendal en staken onder meer vuurwerk af.

Het duel met Volendam lijkt het laatste redmiddel voor Vitesse. De ploeg van Edward Sturing verloor de laatste vijf officiële wedstrijden en staat laatste in de Eredivisie met twaalf punten. Volendam heeft ook twaalf punten, maar beschikt over een beter doelsaldo. RKC Waalwijk staat zestiende met achttien punten.

