Fan gaat in op apart tattooverzoek Maupay: ‘My f*cking god, hij doet het echt’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Brentford-spits Neal Maupay, die niet kan geloven dat een supporter daadwerkelijk is ingegaan op zijn suggestie voor een tatoeage.

De 21-jarige Lewis is een fervent supporter van Brentford. Hij richtte zich afgelopen vrijdag in een post op X tot de Franse centrumspits van the Bees: “Als Neal Maupay op dit bericht reageert dan laat ik een tatoeage naar zijn keuze zetten.”

De aanvaller reageerde al snel en vertelde Lewis dat hij een klassieker in Engeland als tatoeage moest nemen. Het gaat om een zin van Arsenal-supporter Ty op het grote YouTube-kanaal AFTV. Hij schold de spits ooit uit met de woorden: “Maupay je bent een valsspeler, ik hoop dat Brighton (de club waar hij destijds speelde, red.) degradeert.”

Lewis hield woord en postte een foto van zijn kersverse tatoeage op zijn arm, met daarop een Brentford-shirt en de woorden ‘Maupay, je bent een valsspeler’.

De spits van Brentford reageerde verbaasd toen hij zag dat de supporter de tattoo daadwerkelijk had laten zetten: “Oh my fucking god hij heeft echt gedaan”, schreef hij met bijgevoegde huilende emoji’s. Maupay kon het echter wel waarderen, aangezien hij Lewis niet veel later liet weten dat hij zijn adresgegevens mocht doorsturen zodat hij een gesigneerd shirt kon ontvangen.

Oh my fucking god he actually did it ?????? https://t.co/JUCEWV71VM — Neal Maupay (@nealmaupay_) May 25, 2024

