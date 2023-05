Fabrizio Romano spreekt berichtgeving Mike Verweij over Ajax-transfer tegen

Zaterdag, 27 mei 2023 om 10:55 • Wessel Antes • Laatste update: 10:55

De transfer van Edson Álvarez naar Borussia Dortmund begeeft zich nog niet in de afrondende fase. Waar journalist Mike Verweij van De Telegraaf vrijdag nog aangaf dat de overstap komende week kan zijn afgerond, heeft Ajax volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano nog geen officieel bod ontvangen voor de 25-jarige Mexicaan. Álvarez staat volgens de Italiaanse journalist wel te springen om de overstap naar BVB te maken. Volgens Verweij gaat de sleutelspeler Ajax dertig tot veertig miljoen euro opleveren bij een vertrek uit Amsterdam.

Verweij gaf vrijdagavond in de voetbalpodcast Kick-off aan dat Álvarez dicht bij zijn gewenste transfer is. “Sven Mislintat is heel druk bezig. Vooral met puin ruimen, want er zijn een heleboel jeugdspelers die uit hun contract liepen en lopen. Hij wil eerst zorgen dat er niemand meer gratis weggaat. Als het meezit, denk ik dat hij volgende week zijn eerste transfer afrondt. Ik denk dat hij Álvarez gaat verkopen aan Borussia Dortmund. Het zal ongeveer tussen de dertig en veertig miljoen opleveren, met bonussen.” Het contract van Álvarez in de Johan Cruijff ArenA loopt nog tot medio 2025.

Toch lijkt Romano nog niet zo zeker te zijn van een snelle transfer voor Álvarez, daar de Amsterdammers volgens de Napolitaan nog geen officieel bod hebben ontvangen. De clubleiding van Dortmund gaat komende week opnieuw onderhandelen met een Amsterdamse delegatie over de transfersom van Álvarez. Het bestuur van die Borussen is tevens ook druk bezig met de verwachte uitgaande transfer van Jude Bellingham. Volgens de laatste berichten hoopt Real Madrid het Engelse toptalent op korte termijn te presenteren.

Hoe dan ook lijkt Álvarez zondag zijn laatste wedstrijd in dienst van Ajax te spelen, op bezoek bij FC Twente. Het duel is van cruciaal belang voor het komende Europese seizoen van de Amsterdammers. Ajax maakt nog altijd kans op deelname aan de kwalificatie voor de Champions League, maar kan bij een nederlaag in Enschede ook nog de Conference League ingaan. In dat geval moet AZ in eigen huis wel winnen van PSV. Álvarez speelt sinds 2019 voor Ajax, dat hem voor vijftien miljoen euro overnam van Club América. Tot dusver speelde hij 146 officiële wedstrijden voor de Nederlandse recordkampioen, waarin hij goed was voor dertien doelpunten en zes assists.