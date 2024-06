Fabrizio Romano noemt naam van de club die Minteh mogelijk gaat inlijven

Olympique Lyon mengt zich in de race om Yankuba Minteh, zo meldt Fabrizio Romano op X. De Franse topclub heeft zondag contact gezocht met de entourage van de negentienjarige aanvaller van Newcastle United, die afgelopen seizoen op huurbasis speelde voor Feyenoord.

Feyenoord wilde dolgraag een extra jaar gebruik maken van de diensten van Minteh, maar Newcastle wil alleen verkopen. Eerder werd in de Engelse media een vraagprijs tot wel veertig miljoen euro genoemd, waardoor Feyenoord kansloos lijkt.

Romano meldt dat Lyon in ieder geval nog met Everton strijdt om de handtekening van Minteh. Everton heeft zich de afgelopen dagen gemeld bij zowel de zaakwaarnemer van de talentvolle Gambiaan als Newcastle United.

In berichtgeving van andere media werden eerder ook de clubs Olympique Marseille, Borussia Dortmund en AS Roma genoemd als gegadigden om Minteh in te gaan lijven.

Eerder op de zondag sprak zaakwaarnemer Bakary Bojang openlijk over de toekomst van Minteh. "Het klopt dat Newcastle bereid is mijn speler te verkopen als ze een goed bod ontvangen", aldus de zaakwaarnemer. "Als Newcastle wil verkopen en het sportieve plaatje klopt, gaan we het zeker overwegen."

Inmiddels is er goed contact met één club. "Ik kan de clubs die met ons communiceren niet noemen", aldus Bojang. "Maar we zijn tot een akkoord gekomen met een club. De bal ligt nu bij Newcastle."

