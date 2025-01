Fabrizio Romano komt vlak na nieuws over Antony ineens met heel ander geluid over voormalig Ajax-aanvaller

De kans dat Antony vertrekt naar Olympiacos is niet heel groot, weet transfermarktexpert Fabrizio Romano. Wel zijn er gesprekken gevoerd tussen beide kampen, maar momenteel bevindt de eventuele deal van de Ajax-aanvaller zich in een impasse.

Eerder op de dag werd gemeld dat de Braziliaan mogelijk naar Griekenland zou verkassen. "Een transfer van Antony naar Olympiacos is op dit moment niet conreet of waarschijnlijk", schrijft Romano op X.

"Ik heb begrepen dat Olympiacos zich enkele dagen geleden voor het eerst meldde bij Manchester United, maar de gesprekken vorderen niet tussen zowel de speler en Olympiacos als tussen beide clubs."

Florian Plettenberg, die als journalist werkzaam is voor de Duitse tak van Sky Sports, wist eerder te melden dat Antony in januari mag vertrekken bij Manchester United. Op Old Trafford ligt de Braziliaan nog tot medio 2027 vast, met de optie voor nog een seizoen.

Dat contract lijkt Antony echter niet uit te gaan dienen, want the Red Devils proberen de linksbenige vleugelaanvaller - die voor 95 miljoen euro werd overgenomen van Ajax - deze winter al (tijdelijk) te lozen.

Het liefst zou de nummer dertien van de Premier League definitief afscheid nemen van de miskoop, maar financiële elementen zullen de deal vermoedelijk behoorlijk gecompliceerd maken.

Eerder maakte een andere ex-Manchester United-aanvaller ook al de overstap naar de Griekse competitie. Anthony Martial tekende afgelopen zomer voor drie seizoenen bij AEK Athene, na een lang dienstverband in Manchester.