Fabio Cannavaro gaat aan de slag bij 25-voudig landskampioen en kan debuteren tegen Arsenal

Fabio Cannavaro is de nieuwe trainer van Dinamo Zagreb. Dat maakt de Kroatische club bekend via de officiële kanalen. De 51-jarige Italiaan volgt daar Nenad Bjelica op, die eerder op zondag werd ontslagen.

Bjelica, vorig seizoen nog trainer van FC Union Berlin, was pas sinds eind september trainer van Dinamo Zagreb. Momenteel staat de club derde in de Kroatische competitie.

En dat terwijl Dinamo Zagreb de afgelopen zeven seizoenen steeds kampioen werd. Daarom besloot de directie dat het tijd was voor een andere trainer, die Dinamo Zagreb van de derde naar de eerste plek kan loodsen.

Cannavaro is daarvoor de meest geschikte persoon bevonden. Vanaf 2025 staat hij voor de groep bij de 25-voudig landskampioen van Kroatië.

Cannavaro, die als speler in 2006 wereldkampioen werd met Italië, was afgelopen seizoen enkele maanden trainer van Udinese. Daarvoor stond hij aan het roer bij onder meer Benevento en het Chinese Guangzhou Evergrande.

Vanaf komende maand gaat hij dus aan de slag bij Dinamo Zagreb. Dat speelt het eerstvolgende competitieduel op 25 januari, tegen NK Istra 1961.

Enkele dagen eerder is Arsenal echter al de tegenstander in de Champions League. In dat toernooi doet Dinamo Zagreb het met een 24ste plek niet onaardig; een plek in de knock-outfase is nog altijd mogelijk.