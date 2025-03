FA wil Millwall-doelman Liam Roberts langer schorsen voor aanslag op Crystal Palace-aanvaller Jean-Philipe Mateta

De FA is van plan om Millwal-keeper Liam Roberts een zwaardere schorsing op te leggen dan dat de reglementen voorschrijven, zo meldt Sky Sports.

Roberts stormde na acht minuten zijn doel uit om Mateta van scoren af te houden net buiten de zestien. De doelman van de bezoekers kwam met gestrekt been en raakte de aanvaller van the Eagles op harde wijze. De aangeslagen Mateta kreeg zuurstof toegediend, ging per brancard van het veld en werd direct richting het ziekenhuis gebracht.

Scheidsrechter Michael Oliver ging naar de zijkant om het incident op het scherm nog eens goed te kunnen bekijken. Na het checken van de beelden kwam de arbiter tot de conclusie dat Roberts een directe rode kaart verdiende. Millwall moest al vroeg met tien spelers verder en zag het bekeravontuur tot een einde komen na de 3-1 nederlaag op Selhurst Park.

Tijdens en na de wedstrijd werd er op diverse plaatsen schande gesproken van de kamikaze-actie van Roberts. Ook de Engelse voetbalbond is niet te spreken over de actie van de keeper.

Volgens de reglemeten zou Roberts een schorsing van drie wedstrijden boven het hoofd hangen. Volgens de FA is de standaardstraf van drie wedstrijden in dit geval "duidelijk onvoldoende". De voetbalbond heeft daarom een claim ingediend om de keeper langer te schorsen.

De zaak wordt behandeld door een onafhankelijke toezichthoudende commissie die zal beslissen of het standaardverbod niet moet worden opgelegd. Zij zullen ook de nieuwe straf bepalen als de claim succesvol is. Als het beroep niet succesvol is, zal Roberts de standaardstraf uitzitten.

De Engelse voetbalbond heeft eerder al met succes langere schorsingen aangevraagd. Zo werd Fulham-spits Aleksandar Mitrovic in april 2023 voor acht wedstrijden geschorst nadat hij scheidsrechter Chris Kavanagh had geduwd in een FA Cup-nederlaag tegen Manchester United.