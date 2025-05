Excelsior keert na een jaar afwezigheid terug naar de Eredivisie dankzij flinke zege

Excelsior keert net als FC Volendam na één jaar afwezigheid alweer terug naar de Eredivisie. De Kralingers waren vrijdagavond zeker van promotie als ze in eigen huis zouden winnen van Jong PSV, en dat lukte probleemloos: 5-0. Tegelijkertijd klom SC Cambuur naar plek drie door ADO Den Haag te verslaan, en moet Telstar vrezen dat het de play-offs volgende week tegen directe concurrent FC Emmen alsnog misloopt.

Excelsior - Jong PSV 5-0

Excelsior was bij een overwinning in de voorlaatste speelronde al zeker van plek twee in de Keuken Kampioen Divisie, en dus promotie. Dat lukte zonder problemen: door goals van Casper Widell (rebound) en Jacky Donkor (na mooie voetbeweging) stond het na een kwartier al 2-0.

In de tweede helft voerde Excelsior de score verder op. Derensili Sanches Fernandes schoot in twee instanties raak (3-0) en met twee kopballen voltooide Widell zijn hattrick: 4-0 en 5-0. Daarmee werd de Zweed de eerste verdediger met een hattrick in de Keuken Kampioen Divisie sinds Roel Janssen in januari 2015.

FC Volendam - Roda JC Kerkrade 3-2

FC Volendam, dat zich maandag al kroonde tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, nam het op tegen Roda JC, dat ook al uitgespeeld was. De hoogtepunten van de avond kwamen van de voet van Aurelio Oehlers. Tot twee keer toe schoot hij de bal snoeihard achter Justin Treichel. De wedstrijd eindigde in een 3-2 overwinning voor Volendam.

ADO Den Haag - SC Cambuur 3-4

De meeste spectaculaire eerste helft deze Keuken Kampioen Divisie-avond vond plaats in Den Haag. Lee Bonis zette de thuisploeg op 1-0 nadat hij de bal met wat gelukt voor z’n voeten kreeg, maar via Benjamin Pauwels (na steekpass Tony Rölke) en Rölke (na goed doorzetten van Remco Balk) keerde Cambuur het om: 1-2. Nadat Bonis de paal had geraakt zorgde Daryl van Mieghem met een mooi wippertje voor de 2-2 ruststand.

In de tweede helft kreeg Cambuur een penalty na een overtreding van Illaijh de Ruijter op Pauwels. Jeredy Hilterman scoorde: 2-3. Uit een lage voorzet veegde Ilias Alhaft de 2-4 in de lange hoek, en daardoor kwam de goal van Dano Lourens (3-4) vlak voor tijd te laat. Cambuur klimt door de zege van plek vijf naar plek drie, ADO staat nu vijfde.

Jong FC Utrecht - FC Dordrecht 1-0

FC Dordrecht, dat zich wel mag gaan opmaken voor de play-offs, vergiste zich in Jong FC Utrecht. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Noah Ohio, die profiteerde van een enorme fout in de opbouw van Dordrecht: 1-0.

De Graafschap - Telstar 2-1

Vlak nadat de openingstreffer van Guus Offerhaus was afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel, opende Jack Cooper-Love de score aan de andere kant van het veld uit de rebound: 1-0. Enkele minuten later tekende Youssef El Kachati na een steekpass van Offerhaus voor de 1-1.

Na een uur spelen leek Cooper-Love De Graafschap opnieuw op voorsprong te zetten, maar de goal werd afgekeurd omdat er een overtreding aan vooraf was gegaan. Een paar minuten later kopte Tristan van Gilst alsnog de 2-1 binnen. De Graafschap is daardoor zeker van de play-offs. Telstar moet nog vrezen: bij een nederlaag bij FC Emmen volgende week loopt het de play-offs mis.

FC Emmen - VVV-Venlo 2-1

Emmen mag dus nog hopen, mede door de thuiszege die het vrijdag boekte op VVV-Venlo. Emmen kreeg na ruim een half uur een penalty, na een overtreding van doelman Trevor Doornbusch op Kélian Nsona. Laatstgenoemde benutte het buitenkansje zelf: 1-0. Fridolin Wagner maakte even later van dichtbij uit een corner de 2-0. Via een rake kopbal van Layee Kromah werd het toch nog even spannend (2-1), maar daar zou het bij blijven.

FC Den Bosch - Helmond Sport 1-0

Nadat FC Den Bosch in de eerste helft al gevaarlijk was geworden via Byron Burgering, die net naast schoot, werd het vlak na rust 1-0: Konstantinos Doumtsios scoorde na een lage voorzet van Burgering. Doumtsios leek even later ook nog voor de 2-0 te tekenen, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Desondanks trok Den Bosch de zege wel over de streep.

FC Eindhoven - Jong AZ 2-4

FC Eindhoven ging in het laatste thuisduel van het seizoen onderuit tegen Jong AZ. Boris van Schuppen schoot de Brabanders nog vroeg op voorsprong, maar uiteindelijk liep de score hoog op in het voordeel van de Alkmaarders: 2-4.

MVV Maastricht - Jong Ajax 1-0

In Maastricht viel er weinig te beleven. Beide ploegen speelden nergens meer voor en wisten niet te imponeren. Camil Mmaee was namens MVV dicht bij een treffer, maar vanaf de strafschopstip lukte het hem niet om de bal tegen de touwen te schieten. In de blessuretijd zorgde een doelpunt van Robert Klaasen toch nog voor een overwinning voor de thuisploeg: 1-0.

TOP Oss - Vitesse 2-2

Vitesse kwam via Theodosis Macheras en Jim Koller al razendsnel op 0-2 in Oss, maar wist die vroege voorsprong niet om te zetten in drie punten. TOP Oss rechtte de rug en knokte zich terug tot 2-2. Vitesse staat daarmee met een totaal van twee punten onderaan in de Keuken Kampioen Divisie.