Ex-Eredivisionisten gidsen Suriname in vijfklapper overtuigend langs Guyana

Suriname heeft dinsdagnacht eenvoudig weten te winnen van Guyana. Het elftal van bondscoach Stanley Menzo kende door goals van ex-Eredivisionisten een probleemloze avond: 5-1.

Bijzonderheden:

Suriname trad aan met twee huidige Eredivisie-spelers in de basis: Etienne Vaessen (FC Groningen) verdedigde het doel, terwijl Liam van Gelderen (RKC Waalwijk) achterin geposteerd werd. Het duo zag toe hoe Sheraldo Becker de score al binnen drie minuten opende.

Na goed voorbereidend werk van Gleofilo Vlijter hoefde de aanvaller van Real Sociedad de bal alleen nog maar in het lege doel te prikken: 1-0. Enkele minuten later zette Becker zijn naam opnieuw op het scorebord, toen hij een simpele rebound verzilverde.

Guyana leek via een klutsgoal van Jalen Jones de wedstrijd nog even spannend te maken, maar al gauw smoorde de ploeg van Menzo dat idee in de kiem. Virgil Misidjan, voormalig speler van onder meer FC Twente, Willem II en PEC Zwolle, profiteerde in de rebound van matig keeperswerk: 3-1.

In het tweede bedrijf greep ex-Feyenoorder Ridgeciano Haps de hoofdrol. Eerst leverde de linksback een afgemeten lage voorzet af op doelpuntenmaker Denzel Jubitana en even later zorgde Haps voor de uiteindelijke eindstand. Hij schoot de bal met zijn rechtervoet niet perfect in, maar de blunderende doelman Quillan Roberts stond zijn treffer alsnog toe: 5-1.

Suriname - Guyana 5-1

3' 1-0 Sheraldo Becker (assist: Gleofilo Vlijter)

10' 2-0 Sheraldo Becker

13' 2-1 Jalen Jones

33' 3-1 Virgil Misidjan

51' 4-1 Denzel Jubitana (assist: Ridgeciano Haps)

69' 5-1 Ridgeciano Haps (assist: Denzel Jubitana)