Ex-concurrent haalt uit naar Maguire: ‘Hij maakt elke week ongelooflijke fouten!

Vrijdag, 28 april 2023 om 07:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:12

Voormalig Manchester United-verdediger Marcos Rojo laat in een vernietigend interview weinig heel van Harry Maguire. De 33-jarige Argentijn speelde tussen 2014 en 2021 zeven seizoenen op Old Trafford. Rojo verloor zijn basisplaats aan Maguire, die onder toenmalig manager Ole Gunnar Solskjaer ‘koste wat kost’ zou moeten spelen vanwege zijn hoge transfersom.

Manchester legde in 2019 87 miljoen euro neer voor de van Leicester City afkomstige Maguire, die zich in een klap de duurste verdediger ooit mocht noemen. De mandekker werd halverwege zijn eerste seizoen bij the Red Devils aanvoerder van de club na het vertrek van Ashley Young naar Internazionale. De komst van Maguire pakte slecht uit voor Rojo. De centrumverdediger kwam nauwelijks meer aan spelen toe op Old Trafford. In het seizoen 2019/20 kwam hij zelfs niet verder dan één optreden in de Premier League.

In een opvallend interview met TyC Sports haalt Rojo uit naar zijn voormalig concurrent én zijn oude manager Solskjaer. "In 2019 speelde ik in de Europa League, maar ik was echt boos op Solskjaer omdat hij Maguire direct na zijn komst in de basis zette ten faveure van mij. Uiteindelijk is hij dit seizoen godzijdank uit de basis gespeeld door Lisandro Martínez.”

Rojo kan zich het moment dat hij verhaal ging halen bij Solskjaer nog goed herinneren. "Op een dag ging ik naar zijn kantoor om hem te vertellen dat hij me naar een andere club moest laten vertrekken of me in de basisopstelling moest zetten, maar hij zei me dat Maguire koste wat kost moest spelen vanwege het geld dat ze voor hem hadden betaald. Maguire maakte al grote fouten en ik zei tegen Solskjaer: son of a bitch, laat me spelen want deze jongen maakt elke week enorme fouten!”

Rojo verliet Manchester ruim twee jaar geleden na het winnen van de FA Cup, EFL Cup en Europa League. De verdediger kwam in zeven seizoenen tot 122 officiële optredens namens the Mancunians. Rojo vertrok uiteindelijk transfervrij naar Boca Juniors, waar hij nu nog steeds onder contract staat.