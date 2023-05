Everton dankzij heerlijke knal Doucouré veilig; Leicester en Leeds degraderen

Everton heeft zich op een spectaculaire laatste speeldag in de Premier League weten te handhaven. De ploeg van manager Sean Dyche won met 1-0 van Bournemouth dankzij een rake pegel van Abdoulaye Doucouré. Daardoor eindigt Everton op plek zeventien, één plek hoger dan Leicester City. Die ploeg moest winnen en deed dat ook van West Ham United (2-1), maar door de zege van Everton is degradatie alsnog een feit voor de landskampioen van 2016. Net als the Foxes degradeert ook Leeds United. Zij moesten ook winnen om kans te houden, maar gingen in eigen huis onderuit tegen Tottenham Hotspur (1-4).

Everton - Bournemouth 1-0

Waar de doelpunten op de andere velden al vroeg als rijpe appelen vielen, bleef het spektakel op Goodison Park in de beginfase achterwege. Amadou Onana kreeg wel een kansje, maar zijn kopbal bleek geen echte dreiging voor Bournemouth. Spits Demarai Gray speelde bedrijvig, maar werd moeilijk gevonden door zijn teamgenoten. Momenten later miste Alex Iwobi een uitgelezen mogelijkheid. Het nieuws dat Leicester inmiddels op voorsprong was gekomen had ook Everton bereikt en de situatie kon nog veel erger worden, ware het niet dat Bournemouth in de persoon van Marcos Senesi een grote kopkans miste. Yerry Mina werd op slag van rust de held door een doelpunt van Dominic Solanke te verijdelen.

Leeds kwam vlak na rust op een 2-0 achterstand, waardoor Everton zich naast zijn eigen wedstrijd vooral op het resultaat in Leicester kon richten. De ploeg stond nog altijd op degraderen en daarbovenop liet Gray een uitgelezen kopkans liggen. Minuten later ontplofte Goodison Park alsnog. Doucouré kon vanaf randje zestien uithalen en schoot met bijzonder veel overtuiging hard raak: 1-0. Na die treffer ging het op en neer.

Bournemouth gaf bepaald niet op, legde veel energie in de wedstrijd en kwam meermaals dicht voor de neus van Everton-goalie Jordan Pickford terecht. Zo kwam Kieffer Moore centimeters tekort om binnen te tikken en liet Everton in de tegenstoot na om de zege binnen te slepen via onder meer Gray. Ook in de tien minuten aan blessuretijd kwamen beide ploegen zeer dicht bij de tweede treffer van de middag, die niet meer zou vallen.

Leicester City - West Ham United 2-1

Leicester was vanaf het begin de dominante partij, al kreeg het nog geen schot tussen de palen. Wel kreeg kreeg het al snel het goede nieuws dat Leeds op achterstand was gekomen tegen Tottenham. Aan de hand van James Maddison kwam Leicester steeds gevaarlijker voor de dag. Na een één-tweetje met Maddison kreeg Kelechi Iheanacho de grootste kans tot dat moment, maar hij schoot over. The Foxes klopten steeds nadrukkelijker op de deur en werden daar tien minuten voor rust voor beloond. Na een schitterende combinatie met Iheanacho kreeg Barnes een vrije schietkans en hij faalde niet: 1-0. Op dat moment zou Leicester virtueel in de Premier League blijven.

Vlak na rust kwam Leicester-verdediger Jonny Evans goed weg, toen zijn kopbal net naast zijn eigen doel belandde. Na een klein uur spelen veranderde de nervositeit van de Leicester-supporters in diepe teleurstelling, toen de berichten doorkwamen dat Everton de leiding had gepakt tegen Bournemouth. Momenten later kwam Leicester bijzonder goed weg toen het gekrulde schot van Saïd Benrahma uiteenspatte op de paal.

Aan de andere kant maakte Wout Faes er 2-0 van. De Belg kopte overtuigend binnen uit een voorzet van landgenoot Youri Tielemans. De ogen konden volledig worden gericht op Goodison Park, waar Everton nog altijd leidde. Op eigen veld werd de spanning echter helemaal teruggebracht, toen Pablo Fornals voor de aansluitingstreffer tekende: 2-1. De gelijkmaker kwam er niet meer, maar door de zege van Everton degradeert Leicester alsnog.

Leeds United - Tottenham Hotspur 1-4

De middag begon goed voor Tottenham, dat al in de tweede minuut op voorsprong kwam. Na fraai combinatievoetbal over de rechterflank legde Heung-min Son de bal breed op Harry Kane, die van binnen het zestienmetergebied met een geplaatst schot de score opende: 0-2. De voorsprong werd enkele minuten na rust verdubbeld. Kane had een fraaie passeerbeweging op het middenveld in huis en bracht Pedro Porro in stelling, die profiteerde van een slippertje van Pascal Struijk en raak schoot in de rechterbenedenhoek.

Halverwege de tweede helft kwam Leeds United nog wel terug in de wedstrijd dankzij een treffer van Jack Harrison, die scoorde op aangeven van Georginio Rutter, maar Tottenham herstelde de voordelige marge van twee doelpunten binnen twee minuten. Porro profiteerde optimaal van de grote ruimtes in de defensie van Leeds en bediende Kane, die vervolgens doeltreffend uithaalde. Het was het dertigste Premier League-doelpunt van het seizoen voor de spits van the Spurs. Diep in blessuretijd zette invaller Lucas Moura de 1-4 eindstand op het scorebord. Arnaut Danjuma bleef negentig minuten op de bank; Crysencio Summerville kwam niet in actie namens Leeds.