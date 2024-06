Europese topclub concreet voor huur Xavi Simons en wil verplichte koopoptie

De kans is zeer aanwezig dat Xavi Simons komend seizoen voor Bayern München speelt. Der Rekordmeister wil de Oranje-international huren met een verplichte koopoptie, zo meldt Florian Plettenberg van Sky Sport. De onderhandelingen tussen Bayern en Simons zijn vergevorderd.

Eerder op de avond meldde Fabrizio Romano dat Simons formeel aan Paris Saint-Germain heeft laten weten dat hij ook komend seizoen elders op huurbasis actief wil zijn.

De Italiaanse journalist stelt dat het daarbij zal gaan om een huurperiode tot juni 2025. Bayern en RB Leipzig, waar Simons vorig seizoen al indruk maakte in de Bundesliga, willen de voormalig PSV'er graag in hun selectie verwelkomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bayern denkt verder dan alleen een huurperiode voor de komende jaargang en wil de veelbelovende rechtspoot na komend seizoen definitief vastleggen.

Bayern en Simons en diens entourage zijn nu in concrete onderhandelingen beland. Bayern is zeer gecharmeerd van Simons, die zelf heeft laten meer dan open te staan voor een dienstverband in de Allianz Arena.

Eerder deze maand meldde L'Équipe dat de kans groot is dat Leipzig andermaal aan de haal zou gaan met Simons, maar zoals het er nu naar uitziet is hij komend seizoen in Beieren te bewonderen. Het is nog de vraag of PSG bereid is om hem definitief te laten gaan.

Ook Manchester United, Manchester City en Arsenal hebben navraag gedaan bij het management van Simons, maar die clubs lijken achter het net te vissen. Le Parisien schreef eerder dat Bayern München bereid zo zijn om tussen de zestig en zeventig miljoen euro te betalen voor de veertienvoudig Oranje-international.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties