Europa League-schema Ajax bekend: Amsterdammers starten en eindigen thuis

Het speelschema van Ajax in de competitiefase van de Europa League is bekend. De Amsterdammers beginnen op 26 september met een thuiswedstrijd tegen Besiktas en sluiten op 30 januari 2025 af tegen de andere Turkse tegenstander: Galatasaray.

Op 26 september komt het Besiktas van trainer Giovanni van Bronckhorst op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Onder de voormalig Oranje-international zijn de Zwarte Adelaars uitstekend begonnen aan de Süper Lig met zes punten uit twee duels. Ook werd de Supercup veroverd ten koste van Galatasaray.

Daarna volgen twee uitwedstrijden op rij tegen Slavia Praag (3 oktober) en FK Qarabag (24 oktober). Slavia is de huidige nummer drie van Tsjechië, terwijl Qarabag na drie speelrondes vierde staat in Azerbeidzjan.

Op 7 november wacht een thuisduel met Maccabi Tel Aviv. Later die maand, op de 28ste, wacht Ajax zijn op papier lastigste uitwedstrijd, tegen Real Sociedad. De Basken zijn nog niet in vorm met twee nederlagen en een overwinning in de eerste drie competitiewedstrijden.

Op 12 december neemt Ajax het in eigen huis op tegen Lazio en dat is direct het laatste duel van dit kalenderjaar in de Europa League. In de laatste week van januari 2025 komt Ajax tweemaal in actie: uit tegen RFS (23 januari) en thuis tegen het Galatasaray van Hakim Ziyech (30 januari).

Volledige programma Ajax:

26 september: Ajax - Besiktas

3 oktober: Slavia Praag - Ajax

24 oktober: FK Qarabag - Ajax

7 november: Ajax - Maccabi Tel Aviv

28 november: Real Sociedad - Ajax

12 december: Ajax - Lazio

23 januari: RFS - Ajax

30 januari: Ajax - Galatasaray