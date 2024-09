ESPN ziet 'pareltje' in de Eredivisie: 'Heel behendig, balvast, goed overzicht'

Kees Kwakman is zeer te spreken over Filip Krastev, zo vertelt hij in Dit was het Weekend. De middenvelder speelt voor het tweede seizoen op rij op huurbasis voor PEC Zwolle en maakt volgens de analist van ESPN een prima ontwikkeling door.

“Vandaag speelden ze goed en hebben ze dik verdiend gewonnen”, oordeelt Kwakman over de 3-0 zege van PEC op Heracles Almelo zondagmiddag. Krastev leverde de assist bij de 1-0 en was zelf verantwoordelijk voor de 3-0. Presentator Milan van Dongen noemt de Bulgaar ‘een pareltje’.

“Ja, hij komt vaker voorbij bij ons”, vertelt Kwakman. “Want het is gewoon een blikvanger. Het is een jongen met de meeste dribbels in de Eredivisie, dus dat geeft wel aan wat voor type het is. Hij is heel behendig, balvast, goed overzicht.”

“Dit is een jongen die bij PEC de meeste kansen creëert. Dit is gewoon een leuke speler, die ze nu voor het tweede jaar op rij huren.” Krastev staat onder contract bij Lommel SK, dat weer eigendom is van de City Football Group. Krastev nam deze zomer al afscheid en leek op weg naar Engeland, maar bleef toch in Zwolle.

“Hij heeft een vrije rol aan de linkerkant. Dit is gewoon een heel goede speler. Het leuke is als je de beelden zo ziet en ik dit vertel, je denkt: nou, áán de bal heb je wel wat aan hem. Maar zonder bal… Hij heeft de meeste balveroveringen en intercepties bij PEC, na El Azzouzi.”

“Dat geeft wel aan dat hij ook zonder bal echt wel stappen heeft gemaakt en zijn taken uitvoert. Dat vind ik wel leuk om te zien. Het is niet alleen een jongen die denkt: aan de bal moet ik het verschil maken, maar ook weet dat er bij PEC ook andere dingen worden gevraagd. Ze waren dolblij bij PEC dat ze hem nog een jaar konden huren, en dat snap ik. Want het is een heel leuke speler.”

Krastev ligt nog toch medio 2027 vast bij Lommel SK. Daarvoor kwam de 22-jarige Bulgaars international (17 wedstrijden, 1 goal), al dan niet op huurbasis, uit voor Slavia Sofia, ES Troyes, SC Cambuur, Levski Sofia en Los Angeles FC.