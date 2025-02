ESPN schrikt zich rot van niveau Eredivisie-ster: 'Hij schaamt zich bij wijze van spreken'

Alhoewel PSV zaterdag tegen FC Utrecht iets beter voor de dag kwam dan in zijn voorgaande Eredivisie-wedstrijden, zit de ploeg van trainer Peter Bosz nog niet op het niveau dat voetbalminnend Nederland van ze gewend is. Bij Dit was het Weekend wordt met name de prestatie van Jerdy Schouten uitgelicht: "Ronduit slecht."

"De afstemming was echt ver te zoeken op sommige momenten. Schouten was ronduit slecht", voorziet Kenneth Perez enkele beelden van PSV - Utrecht (2-2) van commentaar. "Hij had echt geen idee hoeveel tijd of hoe weinig tijd hij had. Zijn passing was ongelooflijk matig."

"Terwijl dat een speler is die daar normaal heel sterk in is. Deze bal ook...", vertelt de Deen bij het zien van een te scherpe pass op Johan Bakayoko. "Het lijkt misschien onschuldig, maar deze bal is net te scherp, waardoor je niet in een tegenaanval kan komen."

Nadat ook Mauro Júnior, Joey Veerman, Guus Til en Ivan Perisic niet ontkomen aan de scherpe blik van Perez, brengt Karim El Ahmadi Schouten weer ter sprake. "Als je er niet lekker in zit, denk je normaal gesproken: oké, even een keer simpeler spelen. Maar zelfs zijn simpele ballen zijn ook allemaal verkeerd."

Perez haakt in: "Als je heel veel gaat nadenken tijdens het voetballen, gaat het bijna altijd fout. Ik heb het gevoel bij hem dat toen hij gewisseld werd, hij dacht: poeh, ik ben er nu wel even klaar mee." Presentator Milan van Dongen stelt dat Schouten zich 'bij wijze van spreken schaamt voor al die ballen die hij geeft'.

El Ahmadi weet dat Schouten normaliter dwingend om de bal vraagt. "Als ik een beetje op hem let tijdens de wedstrijd, heb ik maar één moment gezien dat hij echt voluit naar de verdedigers loopt om de bal te vragen. Voor de rest was hij maar een beetje aan het wandelen."

"Ik heb het natuurlijk ook gehad", doelt El Ahmadi op het spelen met een vormdip. "Ik ging vaak nog simpeler spelen en geen moeilijke dingen doen, maar als ik het bij hem zo bekijk zie ik zelfs de simpele dingen verkeerd gaan. Het is heel lastig. Maar het is wel een jongen die het al bewezen heeft en denk echt wel dat hij moet blijven spelen en vertrouwen moet houden."

Perez stelt dat een speler die op de positie van Schouten speelt, de betrouwbaarheid zelve moet zijn. "En dat is nu heel ver te zoeken. Ik snap heel goed dat ze de lat bij PSV even iets anders hebben gelegd dan hiervoor. Ze hebben een soort resetknop ingedrukt. Hard werken, onverzettelijkheid. Dat is voldoende, en dat moet het goede spel maar komen", aldus Perez.