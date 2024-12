ESPN introduceert interview met fan live tijdens duel PSV-HFC: 'Waardeloos besluit, scheids!'

De VAR werd de laatste weken fel bekritiseerd in Nederland, maar wordt bij de TOTO KNVB Bekerwedstrijd tussen PSV en de Koninklijke HFC direct node gemist. PSV-spits Ricardo Pepi bleek bij het maken van de 3-0 buitenspel te hebben gestaan, maar het doelpunt werd bij gebrek aan een VAR 'gewoon' goedgekeurd.

PSV walst in de openingsfase van de wedstrijd compleet over de amateurs van HFC heen. In de 31ste minuut tekende Pepi al voor de derde Eindhovense treffer. De Amerikaan werd een-op-een gezet door Hirving Lozano, schoot eerst nog op doelman Mitchel Michaelis, maar kreeg de bal gelukkig mee en kon het simpel afmaken.

In de herhaling die op ESPN werd getoond was te zien dat Pepi nipt buitenspel stond op het moment dat de pass van Lozano kwam. De assistent-scheidsrechter vlagde echter niet. Er is in deze fase van het bekertoernooi geen VAR, waardoor het buitenspeldoelpunt bleef staan.

ESPN introduceert live tijdens de wedstrijd iets geheel nieuws: een interview met supporters op de tribune. Een aantal fans van HFC hadden direct in de gaten dat het doelpunt niet had mogen tellen. "Hartstikke buitenspel. Telt niet. Waardeloos. Kansloos", aldus een HFC-supporter live op televisie, terwijl het spel gewoon loopt.

"We zagen vanaf hier zelfs dat het buitenspel was", zegt een andere man.