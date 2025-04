ESPN-analisten geven duidelijke mening over Feyenoord-aankoop Sem Steijn

FC Twente-middenvelder Sem Steijn wordt de duurste aankoop van Feyenoord aller tijden, zo werd vrijdagavond door diverse media gemeld. Voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd tegen PEC Zwolle geven Mario Been en Bram van Polen op ESPN hun mening over de transfer, waarmee dertien miljoen euro gemoeid zou zijn.

Been heeft veel vertrouwen in de komst van Steijn naar Feyenoord. "Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik dat een uitstekende keuze vind", aldus de oud-trainer van de club. "Waarom? Omdat Feyenoord een middenvelder ontbeert die veel goals maakt."

Steijn is met 23 goals de topscorer van de Eredivisie. "Hij is een garantie voor goals, zo is de laatste twee jaar gebleken", vervolgt Been. "Feyenoord heeft Calvin Stengs en Quinten Timber die een goal kunnen maken, maar van Stengs kun je niet altijd op aan. Feyenoord heeft op dit moment te weinig scorend vermogen op het middenveld."

Volgens Been zal Steijn nog wel een stap moeten zetten in zijn ontwikkeling. "Het is nooit een zekerheid als je een speler uit de subtop haalt dat hij ook gelijk hier in De Kuip zal renderen, maar met hem heb ik wel zoiets van: het is een jongen die flair en lef heeft, geen angst heeft. Hij heeft het neusje voor waar de bal valt. Met Steijn haal je goals."

Van Polen krijgt de vraag of Steijn dertien miljoen euro waard is. "Ik vind het een hoop geld, met name voor een binnenlandse transfer", aldus het clubicoon van PEC Zwolle. "Maar aan de andere kant: het is de topscorer van de Eredivisie als middenvelder. Het is het tweede jaar al dat hij zulke cijfers kan overleggen. Of het te veel geld is, dat zal moeten blijken."

"Het knappe aan Steijn is dat hij zich blijft ontwikkelen", vervolgt Van Polen. "Waar iedereen misschien denkt: dit wordt zijn plafond, blijft hij zich ontwikkelen en iedereen verbazen."

Been vindt de transfer ook vanuit het perspectief van Steijn verstandig. "Er zou ook interesse zijn van AS Roma, maar ik denk dat het voor hem goed is om een tussenstap te maken in de top van Nederland. Hij gaat dadelijk Europees voetbal spelen weer. Ik denk dat die jongen daar alleen maar beter van wordt. Ik denk dat hij een publiekslieveling wordt."