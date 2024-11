Erling Haaland schiet Noorwegen met 25ste hattrick naar Divisie A in Nations League

Noorwegen mag zich gaan melden in Divisie A van de Nations League. De Scandinaviërs waren zondagavond veel te sterk voor Kazachstan en verzekerden zich zo van de eerste plek in Poule 3 van het B-niveau van het landentoernooi. Erling Braut Haaland was weinig verrassend de grote man aan Noorse zijde: de 24-jarige superspits tekende voor de 25ste hattrick van zijn carrière.

Bijzonderheden

Noorwegen was heer en meester in het eigen Ullevaalstadion. In minuut 23 verzorgde Haaland de openingstreffer: de aanvalsleider werkte de rebound binnen. De tweede treffer maakte hij op aangeven van Antonio Musa met het hoofd. Voor rust mocht ook nog iemand anders het net doen trillen: Alexander Sørloth, ooit geflopt bij FC Groningen en tegenwoordig doelpuntenmaker namens Atlético Madrid, werkte binnen na matig uitverdedigen van Kazachstan: 3-0.

Twintig minuten voor tijd completeerde Haaland zijn hattrick. Hij vond met een schot uit de draai knap de verre onderhoek: 4-0. Het slotakkoord was voor RB Leipzig-aanvaller Nusa. De negentienjarige buitenspeler krulde verrukkelijk raak voor de vijfde en laatste treffer van de avond.

Noorwegen - Kazachstan 5-0

23' 1-0 Erling Haaland

37' 2-0 Erling Haaland (assist: Antonio Nusa)

41' 3-0 Alexander Sørloth

71' 4-0 Erling Haaland (assist: Sander Berge)

76' 5-0 Antonio Nusa (assist: Jørgen Strand Larsen)