Eringa houdt eer aan zichzelf; volgende slachtoffers bij Ajax in aantocht

Woensdag, 27 september 2023 om 15:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:11

Jan van Halst en Maurits Hendriks lijken de volgenden die het veld moeten ruimen bij Ajax, zo schrijft De Telegraaf. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat werd zondag per direct ontslagen, terwijl Pier Eringa als voorzitter van de Raad van Commissarissen woensdag de eer aan zichzelf hield.

De nieuwe bestuursraad onder leiding van Ernst Boekhorst gaf Eringa volgens de ochtendkrant de keuze nu de eer aan zichzelf te houden of op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) in november te worden weggestuurd. Voormalig technisch commissaris en huidig interim-directeur Van Halst wordt eveneens verweten Mislintat niet kritisch te hebben gecontroleerd. Zijn dagen bij Ajax zijn naar verluidt geteld. Alex Kroes wordt naar verwachting in half maart 2024 algemeen directeur bij Ajax. Voor Van Halst is er dan geen weg meer terug naar de RvC.

Leden van de bestuursraad zijn volgens De Telegraaf ook van mening dat chief sports officier Hendriks moet vertrekken. "Hendriks duwde de komst van Mislintat naar Ajax – na het afhaken van Liverpool-directeur Julian Ward – door de strot bij algemeen directeur Edwin van der Sar. Het resultaat is bekend. Wat rest zijn rokende puinhopen."

Ajax-trainer Maurcie Steijn blijft vooralsnog buiten schot, al schrijven Valentijn Driessen en Mike Verweij wel dat de oefenmeester na het vertrek van Mislintat moet leveren, eindelijk een duidelijk strijdplan moet ontvouwen en een (verdedigende) organisatie moet neerzetten. "Hij moet Ajax met een door Mislintat gevormde, kwalitatief arme selectie naar de top zien te loodsen. Het is zeer de vraag of dat de Hagenaar lukt, omdat die in niet mis te verstane bewoordingen heeft aangegeven niet achter de aankopen te staan. De kans dat die ooit voor hem door het vuur gaan, lijkt klein."