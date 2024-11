'Erik ten Hag wordt kort na ontslag bij Manchester United genoemd bij worstelende grootmacht'

Erik ten Hag is binnenkort mogelijk de nieuwe trainer van AS Roma. La Gazzetta dello Sport meldt dinsdag dat de Nederlandse coach bij de clubleiding op een lijstje met kandidaten is verschenen. Roma ontsloeg Ivan Juric onlangs en is sindsdien op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.

Eigenaar Dan en Ryan Friedkin waren volgens de Italiaanse sportkrant maandag in Londen om de mogelijke komst van Ten Hag te onderzoeken. Wel wordt direct aangemerkt dat het binnenhalen van de bij Manchester United ontslagen coach een moeilijke klus wordt. Ten Hag wordt gezien als een trainer met bepaalde principes die weinig trek heeft in chaotische taferelen binnen een club.

Ten Hag was ruim twee seizoenen de manager van Manchester United. Na een zeer teleurstellende seizoensstart met de nodige nederlagen in de Premier League besloot het bestuur om hem te ontslaan. Ruud van Nistelrooij fungeerde even als tussenpaus en het is nu aan Rúben Amorim om de weggezakte grootmacht uit het slop te trekken.

Roma beleeft bepaald geen rimpelloos seizoen. Clubicoon Daniele De Rossi werd aan het begin van het seizoen ontslagen en ook Juric hield het maar korte tijd vol in het Stadio Olimpico. Roma bezet momenteel een teleurstellende twaalfde plaats in de Serie A.

De eveneens clubloze Graham Potter, die anderhalf jaar geleden werd ontslagen door Chelsea, wordt ook in verband gebracht met de trainerspositie bij Roma. De eerder naar voren geschoven Frank Lampard is in gesprek met Coventry City en derhalve niet langer serieus in beeld bij de Romeinen.

Rudi Garcia, eerder al ruim twee jaar als trainer verbonden aan Roma, en Edin Terzic, afgelopen zomer vertrokken bij Borussia Dortmund, zijn volgens de Italiaanse media ook opties voor de Friedkins, die snel een nieuwe hoofdtrainer willen aanstellen.

La Gazzetta dello Sport weet dat ook de namen van Roberto Mancini, Massimiliano Allegri, Vincenzo Montella en oudgediende Claudio Ranieri inmiddels de revue zijn gepasseerd bij de clubleiding in Rome.