Erik ten Hag reageert voor het eerst op afscheid van Sir Alex Ferguson

Erik ten Hag heeft vrijdag tijdens de afsluitende persconferentie voor het thuisduel met Brentford stilgestaan bij het afscheid van Sir Alex Ferguson. Het clubicoon fungeert niet langer als ambassadeur voor de club waarmee hij in het verleden grote successen behaalde.

Ferguson tekende na zijn afscheid als manager in 2013 een ambassadeurscontract op Old Trafford. Daardoor is hij wereldwijd nog altijd een belangrijk en vertrouwd gezicht voor Manchester United. Om kosten te besparen is echter besloten om het ambassadeurscontract per direct te beëindigen.

"Sir Alex is Manchester United", aldus Ten Hag. "Hij heeft de club opgebouwd tot waar het nu staat en heeft enorm veel impact gemaakt. Laat ik vooropstellen dat niemand binnen de club blijf is met de huidige problemen."

Ten Hag verwacht nog altijd een beroep te kunnen doen op Ferguson, indien gewenst. Onder leiding van de Schot won United in het verleden dertien keer de Premier League. Ferguson staat dan ook te boek als de meest succesvolle manager ooit op Old Trafford.

"We kunnen op dit moment niet tippen aan de normen die hij stelde, maar we hebben toch prijzen gewonnen", aldus Ten Hag, die doelt op de gewonnen EFL Cup en FA Cup. "Bedenk dat deze club zes jaar geleden geen enkele prijs won, dus we komen terug, we komen terug."

Ten Hag, die zaterdag met zijn ploeg om 16:00 uur aftrapt tegen Brentford, benadrukt dat zijn ploeg er nog niet is. “Maar het is heel belangrijk dat we alle processen op orde hebben en dat we een elftal kunnen samenstellen met de beste spelers.

“Eén ding is zeker: er is bijna geen enkele club ter wereld waar de verwachtingen zo hoog zijn als bij Manchester United. En dat is al zo sinds het tijdperk van Sir Alex. En de rest van ons die daarna komt, moet hiermee omgaan."

Volgens Engelse berichtgeving was de klus behoorlijk lucratief voor Ferguson. Het Schotse clubicoon zou jaarlijks zo’n 2,5 miljoen euro opstrijken in Manchester, maar daar komt nu dus een einde aan. Het contract van Ferguson past niet meer in de huidige financiële visie van de club.