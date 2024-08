Erik ten Hag moet mogelijk nog afscheid nemen van aanvaller, die gesprekken voert met Juventus

De kans dat Jadon Sancho Manchester United in de laatste week van de transferperiode nog gaat verlaten is wederom vergroot. De aanvaller heeft onder Erik ten Hag weinig perspectief op speeltijd en wil daarom vertrekken uit Manchester. Juventus heeft inmiddels contact gelegd met zowel de club als de entourage van de speler, zo meldt The Athletic.

De relatie tussen Sancho en Ten Hag is nooit een goede geweest. In de tweede seizoenshelft van vorig seizoen was Sancho op huurbasis actief voor Borussia Dortmund, na onenigheid met de Manchester United-manager.

Sancho bloeide helemaal op bij Dortmund, dat met de Engelsman in de gelederen de finale van de Champions League bereikte. In de eindstrijd op Wembley bleek Real Madrid met 0-2 te sterk. Sancho kwam tot 2 doelpunten en 3 assists in 14 duels namens BVB in de Bundesliga.

Inmiddels is er een streep onder de ruzie gezet en werd Sancho weer toegelaten in de selectie van Ten Hag. Toch lijkt hij weinig perspectief te hebben op Old Trafford. In de seizoensopener tegen Fulham (1-0 winst) ontbrak de vleugelspeler wederom in de wedstrijdselectie, waardoor hij nu veelvuldig wordt gelinkt aan een vertrek.

Juventus lijkt uitkomst te willen bieden en heeft direct contact gezocht met Manchester United. Ook hebben de Italianen de entourage van Sancho benaderd en gesprekken gevoerd over een eventuele huurdeal. Italiaanse bronnen melden dat Manchester United bereid is om het voorstel van Juventus te accepteren.

Juventus zou Sancho dit seizoen willen huren, terwijl Manchester United de buitenspeler graag zou willen verkopen. Daarom lijkt een huurdeal met een verplichte koopoptie de beste uitkomst te gaan worden voor beide partijen.

Juventus heeft niet alleen contact gezocht met de 24-jarige Engelsman. La Vecchia Signora informeerde ook al bij Nico González (Fiorentina) en Francisco Conceição (FC Porto), zo weet Fabrizio Romano. Echter zou Sancho bovenaan het lijstje staan.