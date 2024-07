Erik ten Hag genoot van één Nederlandse international in het bijzonder

Erik ten Hag is fan van Xavi Simons, zo laat de manager van Manchester United blijken in een interview met het Algemeen Dagblad. Met name de drive van de 21-jarige middenvelder kan Ten Hag wel bekoren.

Ten Hag heeft de halve finale tussen Nederland en Engeland (1-2) goed bekeken. “Over de hele wedstrijd gezien had Engeland de beste kansen. Het was een wedstrijd op hoog niveau. Niet zo hoog als Frankrijk - Spanje van dinsdag, maar wel echt een halve finale.”

Volgens Ten Hag heeft de aanvallende kracht van Engeland het verschil gemaakt. “Phil Foden, Bukayo Saka, Harry Kane: dat zijn gewoon absolute internationale topspelers. En dan heeft Gareth Southgate ook nog eens de luxe dat hij een speler als Ollie Watkins in kan brengen in de slotfase, met ook Ivan Toney nog achter de hand. Dat is wel een verschil, hoor.”

Ten Hag heeft met bewondering gekeken naar Simons, de doelpuntenmaker aan Nederlandse zijde. “De drive die hij heeft, de passie waarmee hij ballen verovert en situaties herkent: top. Zijn enorme drive ook. Dat is bijna on-Nederlands.”

“Daarin zie je volgens mij terug dat hij in het buitenland is opgeleid. Hij heeft een haast Zuid-Europese verbetenheid in zijn spel”, besluit Ten Hag.

gaf Simons woensdag een 7 voor zijn optreden tegen Engeland. “Simons schoot Oranje met een wonderbaarlijke afstandspoeier op voorsprong in de beginfase. Een geweldige manier om je eerste doelpunt op een EK te maken. Daarna had Simons het lastig, net als de rest van de Oranje-spelers.

“Na rust kon Simons zich weer vaker met de aanvallen van Nederland bemoeien en hij kreeg nog een grote kans in de slotfase. Zijn schot miste echter kracht, waardoor Pickford kon vangen”, aldus redacteur Rian Rosendaal.

