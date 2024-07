Erik Lamela wordt als ware held onthaald en tekent contract bij AEK Athene

Erik Lamela vervolgt zijn carrière bij AEK Athene, zo maakt de Griekse topclub bekend via de officiële kanalen. De Argentijn tekent een contract tot medio 2027 in de OPAP Arena.

Lamela komt over van Sevilla, waar hij een aflopende verbintenis had. De inmiddels 32-jarige Lamela komt bij AEK met Roberto Pereyra en trainer Matias Almeida twee landgenoten tegen. Daarnaast zou AEK de favoriet zijn in de race om Inter-aanvaller Joaquín Correa.

Dat de fans van AEK blij zijn met de komst van Lamela, is duidelijk. De linkspoot wordt als een ware held onthaald en fans slaan gepassioneerd op de auto, die amper vooruitkomt door de Griekse massa.

Lamela maakte op zijn zeventiende zijn debuut voor de Argentijnse topclub River Plate, waarvoor hij 36 keer speelde en vier goals en zes assists liet noteren. In de zomer van 2011 telde AS Roma ruim 17 miljoen euro neer om hem naar Italië te halen.

Lamela ontpopte zich tot belangrijke speler in Stadio Olimpico, wat Tottenham Hotspur deed besluiten om hem voor dertig miljoen euro, destijds een clubrecord, naar Noord-Londen te halen. Gedurende zijn acht jaar bij the Spurs was zijn meest memorabele goal die tegen Arsenal.

In een door Covid leeg Emirates Stadium scoorde hij met een prachtige rabona. Dat doelpunt werd verkozen tot doelpunt van het jaar in de Premier League. Ook ging Lamela aan de haal met de Puskás Award.

In juli 2021 opteerde Lamela voor een overstap naar Sevilla. Na 92 wedstrijden, 16 goals, 7 assists en de gewonnen Europa League in 2022/23 is Lamela nu toe aan zijn volgende uitdaging.