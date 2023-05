Eredivisie-top maakt jacht op Douvikas: FC Utrecht zet in op ‘hoofdprijs’

Vrijdag, 26 mei 2023 om 18:07 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:27

De kans is groot dat Anastasios Douvikas bezig is aan zijn laatste weken in het shirt van FC Utrecht. De 23-jarige Griek is momenteel topscorer van de Eredivisie met achttien goals, en dat is niet onopgemerkt gebleven. Het Algemeen Dagblad meldt vrijdag dat clubs uit zowel binnen- als buitenland aan Utrecht hebben laten weten geïnteresseerd te zijn in de spits. Daarmee lijkt het zeer waarschijnlijk dat een of meerdere Nederlandse topclubs hengelen naar de diensten van Douvikas.

Technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht krijgt volgens de krant vrijwel dagelijks van clubs vragen over het bedrag dat de Griek moet kosten. Zuidam wil ‘de hoofdprijs’ voor Douvikas, die een contract tot medio 2025 heeft bij de club uit de Domstad. Mocht Douvikas komende zondag definitief topscorer van de Eredivisie worden, dan zal zijn waarde alleen maar verder toenemen.

Eerder deze maand ging Douvikas in gesprek met RTV Utrecht al in op een eventuele transfer. “Ik neem pas een beslissing na dit seizoen. Ik weet echt niet of ik deze zomer vertrek, dat meen ik. Als er geen club komt waar ik heen zou willen, dan blijf ik misschien wel. Voor nu houdt mijn zaakwaarnemer zich daarmee bezig”, aldus de rechtspoot. “Ik heb geen voorkeur voor een competitie, maar ooit zou ik wel in de Premier League willen spelen. Ik weet niet of er al een club uit Engeland zich bij mijn zaakwaarnemer heeft gemeld.”

Douvikas kwam in de zomer van 2021 voor 1,2 miljoen euro over van Volos NPS. De teller staat tot dusver op dertig doelpunten en zeven assists in 72 wedstrijden voor de Domstedelingen. Komende zondag ontvangt Douvikas met Utrecht in de laatste speelronde van de Eredivisie FC Emmen in de Galgenwaard. Daarna wacht een tweeluik met Sparta Rotterdam in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal.