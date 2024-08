Eredivisie-club verkoopt gloednieuw shirt binnen 4 uur uit: nieuwe lading in oktober pas beschikbaar

FC Groningen heeft een speciaal shirt gelanceerd, en die is razend populair. De 1200 beschikbare shirts waren na vier uur allemaal uitverkocht. Een nieuwe lading shirts is onderweg en zijn per pre-order beschikbaar, maar zullen pas in oktober worden geleverd.

De nog foutloze promovendus zette het speciale shirt woensdag in de verkoop. Het is een ode aan het Gronings Ontzet in het jaar 1672. Toen hield de stad stand toen door het prinsdom van Münster een poging tot inname van de stad werd gedaan. De Groningers leken te bezwijken.

"Tot Carl von Rabenhaupt, een briljante strateeg, opstaat en de leiding neemt over de verdedigingslinie van Groningen", schrijft de club trots op de website. "Hij versterkt de muren, brengt de bevolking op de been en samen weerstaan de Groningse troepen wekenlange bombardementen, waardoor de stad stand houdt."

Op 17 augustus van dat jaar staakt Christoph Bernhard von Galen de poging tot inname. Elk jaar wordt rond die datum de gebeurtenis herdacht. FC Groningen speelt zondag ter gelegenheid daarvan het duel met AZ in het speciaal ontworpen tenue.

Woensdagmiddag om 4 uur ging het tenue in de online fanshop in de verkoop. Niet veel later ontstond er de nodige vertraging. De website was door grote belangstelling overbelast. Om 8 uur waren alle volwassen maten al uitverkocht.