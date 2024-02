‘Er is geen doellijntechnologie nodig om te zien dat dit een goal voor Ajax is’

Jordan Henderson is er absoluut van overtuigd dat sc Heerenveen - Ajax in 3-3 had moeten eindigen. In de slotfase van het verloren Eredivisie-duel (3-2) claimde Ajax een doelpunt na een vermeend eigen doelpunt van Sven van Beek, maar kreeg dat niet toegekend. Onbegrijpelijk, vindt de middenvelder van Ajax, die bovendien niet wist dat niet alle stadions in Nederland gebruikmaken van doellijntechnologie.

De Amsterdammers claimden in de allerlaatste minuut, diep in blessuretijd, een eigen doelpunt van Sven van Beek. Na lang beraad besloot VAR Ingmar Oostrom dat de bal niet volledig over de lijn was geweest.

“Ik wist niet dat er geen doellijntechnologie was in Nederland. Maar die technologie en een videoscheidsrechter zijn ook niet nodig om te zien dat het een geldig doelpunt was”, concludeert Henderson na afloop vastberaden voor de camera van ESPN.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik heb de beelden net binnen gezien en ik snap niet waarom er niet gewoon een doelpunt is toegekend. Kunnen jullie dat in de studio niet zien? Ik snap niet waarom dit geen goal is.”

“Het is heel vreemd, want voor mij is het heel duidelijk als ik deze beelden zie. Dit is een honderd procent goal, geen twijfel over mogelijk. Erg teleurstellend dat dit doelpunt niet is toegekend”, aldus Henderson.

Steven Berghuis reageerde even daarvoor begripvoller op de situatie. “Er is geen doellijntechnologie en als het bewijs ontbreekt, dan kan de scheidsrechter hem niet goedkeuren. Het is ongelooflijk moeilijk om te zien.”

“Als je de bal zo ziet en je hebt geen doellijntechnologie, dan kan ik me voorstellen dat ze niet honderd procent zeker weten of de bal de lijn is gepasseerd. Dit moeten we gewoon accepteren, hoe moeilijk het ook is”, zei de reserve-aanvoerder.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties