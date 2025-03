Enorme arbitrale blunder in Eredivisie: buitenspeldoelpunt Feyenoord tegen FC Twente werd goedgekeurd

FC Twente is zondagmiddag benadeeld door de arbitrage in Enschede. Feyenoord won met liefst 2-6, al had het laatste doelpunt van de Rotterdammers nooit mogen tellen. Ayase Ueda stond namelijk ruim buitenspel voorafgaand aan de treffer van Aymen Sliti.

In Enschede was de ploeg van trainer Robin van Persie veel te sterk: 2-6. Igor Paixão noteerde een hattrick, terwijl Ayase Ueda twee doelpunten voor zijn rekening nam; Sliti zorgde voor de zesde Rotterdamse treffer Namens FC Twente was Sem Steijn tweemaal trefzeker.

Het laatste doelpunt van Feyenoord had nooit goedgekeurd mogen worden door de assistenten van scheidsrechter Serdar Gözübüyük en VAR Clay Ruperti. Feyenoord had de wedstrijd waarschijnlijk niet meer uit handen gegeven als 2-5 was gebleven, maar de doelpunten kunnen in de race om Champions League-voetbal een groot verschil maken.

In de negentigste minuut speelde Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther de bal naar voren richting Ueda, die de bal terugspeelde richting eigen helft. Uiteindelijk belandde de bal via Paixão bij Sliti, die onterecht zorgde voor de 2-6 eindstand.