Enorme aderlating voor FC Barcelona: doelman Marc-André Ter Stegen maandenlang uit de roulatie

Barcelona kan voorlopig geen beroep doen op Marc-André Ter Stegen. De eerste doelman van de Catalanen heeft zondag tijdens het duel met Villarreal (1-5 winst) een zware knieblessure opgelopen, zo meldt de Spaanse topclub. De keeper staat naar verwachting acht maanden aan de kant.



Op slag van rust ging het voor Ter Stegen mis. De Duitse sluitpost kwam verkeerd neer na een hoekschop van Villarreal en greep direct naar zijn knie. Zijn teamgenoten zagen snel dat het ernstig was en gingen om de doelman staan, terwijl zij schreeuwden om hulp.



Ter Stegen kon niet op het veld blijven staan en sloeg onmiddellijk zijn handen voor het gezicht. Schreeuwend van de pijn werd hij per brancard van het veld gedragen. Hij werd vervangen door reservedoelman Iñaki Peña.



Barcelona meldt een dag later dat Ter Stegen een gescheurde kniepees heeft opgelopen. De keeper gaat maandag nog onder het mes. Spaanse media sluiten niet uit dat Barcelona op zoek gaat naar een transfervrije doelman om de blessure van Ter Stegen op te vangen.