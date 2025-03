Engelse media zijn unaniem vernietigend over Gravenberch en zeer verdeeld over optreden Van Dijk

De media in Engeland hebben na de Carabao Cup-finale tussen Liverpool en Newcastle United hun oordeel geveld over de optredens van Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch. Eerstgenoemde weet nog een paar voldoendes te scoren, Gravenberch moet het volledig ontgelden.

Newcastle kwam in de eerste helft van het duel op Wembley met 0-1 voor dankzij een kopbal van Dan Burn. Vlak na rust verdubbelde Alexander Isak de voorsprong. In de blessuretijd van de tweede helft tekende Federico Chiesa nog voor de aansluitingstreffer, maar het mocht niet meer baten voor de ploeg van Arne Slot.

Virgil van Dijk

Van Dijk wist zondagavond nog een voldoende te scoren in de Britse media. The Guardian gaf hem een 6: “Hij was zijn kalme zelf, maar het was niet genoeg op een dramatische dag als zondag.” Goal beoordeelde de aanvoerder van het Nederlands elftal met een 5.5: “Hij was goed in de lucht, maar was Isak volledig kwijt bij de 2-0.”

The Independent was een stuk kritischer op de centrale verdediger van the Reds. Zij schrijven de treffer van Isak op het conto van Van Dijk en gaven hem een 4. “Hij was Isak alweer niet de baas bij het doelpunt, net als eerder dit seizoen.”

Het regionale Liverpool Echo was daarentegen veel positiever over de wedstrijd van Van Dijk. Liverpool-watcher Ian Doyle beoordeelt zijn optreden met een 8. “Hij was de enige die zijn gebruikelijke niveau haalde. Hij was goed in de lucht en over de grond.”

Ryan Gravenberch

De Engelse media waren, in tegenstelling tot Van Dijk, totaal niet te spreken over de wedstrijd van Gravenberch. The Guardian, Goal, The Independent en Liverpool Echo schreven allemaal een 4 achter zijn naam op het rapport. “Hij was alweer slecht. Hij leek wel heel erg moe. Heel erg voorspelbare acties aan de bal. Niet gek dat hij gewisseld werd”, aldus de Engelse tak van Goal. The Guardian: “Hij kon het verdedigend niet belopen, had geen idee wat er om zich heen gebeurde.”

Liverpool Echo, dat over Van Dijk nog mild was, kwam met een strenge beoordeling voor de middenvelder. “Hij leek lichamelijk en mentaal moe. Logische wissel.” The Independent: “Zijn passing was ondermaats. Hij heeft het de laatste weken lastig na zijn goede start. Had moeite om zijn stempel te drukken.”