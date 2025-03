Engelse media hebben genoeg om over te schrijven na het Champions League-drama van dinsdagavond. Op Anfield verloor Liverpool na strafschoppen van Paris Saint-Germain. De Britse pers is mild voor Nederlanders Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch.

Het lokale Liverpool Echo geeft Van Dijk een 7 voor zijn optreden op Anfield. “Sommige van zijn verdedigende acties waren noodzakelijkerwijs het laatste redmiddel, vooral toen PSG voor de rust counterde. Hij was dreigend bij spelhervattingen en begon in de tweede helft heel hoog druk te zetten”, schrijft Ian Doyle namens het medium.

De Engelse tak van Goal geeft de aanvoerder van het Nederlands elftal een iets lager cijfer: 6.5. “Hij was zeer aanwezig achterin, maar zijn passing was niet nauwkeurig genoeg. Wel was hij elke keer dreigend bij dode spelmomenten.”

Daily Mail zit dan weer op één lijn met Liverpool Echo. Ook zij beoordelen Van Dijk met een 7. “‘Kapitein fantastisch’ is altijd onzichtbaar in dit soort wedstrijden omdat hij altijd op de juiste plek staat. Hij lijkt geen druppel te zweten.”

Ryan Gravenberch

Gravenberch wordt een stuk minder bewierookt dan zijn landgenoot. De voormalig speler van Ajax en Bayern München speelde vorige week in Parijs een draak van een wedstrijd en moest zich dinsdagavond zien te herpakken in de return.

Dat lukte volgens de Engelse tak van Goal. “Hij was veel beter dan vorige week (want het kon bijna niet slechter). Toch had hij nog steeds wel moeite met het geweldige middenveld van PSG. Hij had een cruciaal blok bij een schot van Khvicha Kvaratskhelia. Het online medium gaf hem een 6.



Liverpool Echo rept over hetzelfde cruciale blok op het schot van de Georgiër en geeft Gravenberch, net als Goal, een 6 voor zijn optreden op Anfield. Daily Mail is coulanter en zag de middenvelder van het Nederlands elftal de hele wedstrijd goed verdedigen. Zij beloonde hem met een 6.5."