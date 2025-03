Engelse kranten trekken unanieme conclusie over Matthijs de Ligt na kraker tegen Arsenal

Matthijs de Ligt kan wederom terugkijken op een goede wedstrijd. De Nederlander maakte zondagavond negentig minuten vol in het duel tussen Manchester United en Arsenal en wordt door alle Engelse media positief beoordeeld.

Manchester United kwam prima voor de dag op Old Trafford. De ploeg van Ruben Amorim gaf weinig weg en kwam in de blessuretijd via een mooie vrije trap van Bruno Fernandes zelfs op een 1-0 voorsprong.

In het tweede bedrijf kwam Arsenal dankzij een treffer van Declan Rice alsnog op gelijke hoogte, maar de fans van the Red Devils zagen een energieker Manchester United dan in de voorbijgaande weken.

Allereerst het immer kritische Manchester Evening News. Zij beoordelen De Ligt met een 6. “Hij had een paar spijkerharde ingrepen in een prima optreden”, schrijft clubwatcher Samuel Luckhurst namens het regionale blad.

De Engelse tak van Goal en The Athletic waren genereuzer voor de voormalig speler van Ajax, Juventus en Bayern München. Zij geven hem een 7. “In het begin was het wat wankel, maar vermaakte het publiek met mooie intercepties en blokken”, aldus Goal.

“Heel veel positieve momenten van hem gezien. Hij was de beste verdediger bij Manchester United”, tekende The Athletic op. The Telegraph sloot zich daarentegen aan bij Manchester Evening News en schreef een 6 achter de naam van De Ligt op het rapport.

De Ligt kreeg vorig weekend na de wedstrijd tegen Fulham (1-1) ook al lof voor zijn optreden. Toch is de uitstekend spelende verdediger niet in de voorselectie van Ronald Koeman opgenomen voor de interlands van het Nederlands elftal tegen Spanje.