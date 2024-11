Engelse arbiter die Jürgen Klopp 'enorme klootzak' noemt op uitgelekte video voorlopig geschorst

David Coote is in Engeland onder vuur komen te liggen. Er is namelijk een video opgedoken waarin de scheidsrechter (42) Liverpool een 'schijtclub' noemt en voormalig manager Jürgen Klopp een 'enorme klootzak'. PGMOL, de scheidsrechterscommissie van de Premier League, is inmiddels een onderzoek gestart naar de uitlatingen van Coote en hangende dat onderzoek is hij geschorst.

''De PGMOL is op de hoogte van de video die momenteel circuleert op de diverse sociale media en is bezig met een onderzoek'', zo laat de Engelse scheidsrechterscommissie maandag weten in een officieel statement.

De Engelse tak van GOAL benadrukt dat het niet zeker is wanneer de video is opgenomen en dat de mogelijkheid bestaat dat deepfake is gebruikt. Op deze manier wordt een video op een dergelijke manier gemanipuleerd dat het net lijkt of een persoon bepaalde uitspraken doet, die in het echt dus nooit zijn gedaan.

''Liverpool is echt een schijtclub'', moppert Coote, die zaterdag nog de arbiter was in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Aston Villa. ''En Jürgen Klopp is echt een ongelooflijke klootzak. Hij ging in de coronaperiode tegen mij tekeer in een duel met Burnley en heeft mij beschuldigd van liegen. En met zo'n arrogant persoon wil ik niet eens praten.''

Coote toont vervolgens een foto waarop hij als vierde official aan het werk is tijdens een wissel van Liverpool. Klopp bracht op dat moment James Milner, inmiddels actief voor Brighton & Hove Albion, binnen de lijnen. Het betreft dus een oude video, want Milner vertrok medio 2023 bij Liverpool.

De Engelse scheidsrechter maakt daarna een grap over social distancing, wat verplicht was tijdens de coronaperiode. Het filmpje lijkt dus zeker al enkele jaren oud te zijn.

Coote benadrukt in het veelbesproken filmpje dat hij ten koste van alles wil voorkomen dat zijn uitspraken wereldnieuws worden. ''Deze video mag echt nergens terechtkomen.'' Zijn gesprekspartner, die niet bij naam bekend is, belooft de scheidsrechter dat dat niet zal gebeuren. Inmiddels circuleert de video dus toch op de sociale media.

De PGMOL heeft inmiddels laten weten dat Coote hangende het onderzoek is geschorst. In de tussentijd worden geen verdere mededelingen gedaan over de schorsing van de arbiter uit Nottingham.