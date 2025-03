Engelse analisten wijzen Arne Slot op groot probleem rondom Mohamed Salah

Analytici in Engeland zijn kritisch op Liverpool na de verloren Carabao Cup-finale tegen Newcastle United. Zowel Micah Richards als Jamie Carragher ziet een groot probleem wat betreft Mohamed Salah. Volgens de twee analisten is Liverpool veel te afhankelijk van de buitenspeler.

Newcastle kwam in de eerste helft van het duel op Wembley met 0-1 voor dankzij een kopbal van Dan Burn. Vlak na rust verdubbelde Alexander Isak de voorsprong. In de blessuretijd van de tweede helft tekende Federico Chiesa nog voor de aansluitingstreffer, maar het mocht niet meer baten voor de ploeg van Arne Slot.

Salah kwam zondagavond nauwelijks in het stuk voor. De Egyptische superster raakte tegen Newcastle slechts 23 keer de bal aan. Ook wist hij voor het eerst in 391 wedstrijden geen schot te lossen of kans te creëren.

Richards ziet de Ramadan als mogelijke verklaring achter de mindere prestatie van Salah. “Hij kan nu niet met dezelfde intensiteit spelen als normaal. Het is überhaupt al knap dat hij daar staat”, legt de voormalig verdediger van Manchester City uit.

“Maar dit team is veel te afhankelijk van hem”, gaat hij verder bij The Rest is Football. “Ze wachten op een wereldgoal of en vrije trap of een penalty. Het was veel te oppervlakkig.”

Carragher, voormalig aanvoerder van Liverpool, wijst op hetzelfde probleem. “Ik heb medelijden met Salah. Hij krijgt te veel kritiek. Hij was niet goed, maar hij krijgt te weinig hulp. Het was niet zoals het was met Sadio Mané of Roberto Firmino. Ze leunen nu te veel op Salah.”

Gary Neville stond eveneens te kijken van het spel van de 32-jarige buitenspeler. “Ik heb hem nog nooit zo onzichtbaar gezien”, liet de voormalig rechtsback weten tegenover Sky Sports.