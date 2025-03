Engeland beleeft na wondergoal van Reece James makkelijke avond tegen Letland

De start van Engeland in de kwalificatiecyclus voor het WK van 2026 verloopt voorlopig rimpelloos. Het elftal van bondscoach Thomas Tuchel won maandag eenvoudig met 3-0 van Letland. Bij het debuut van de Duitse trainer zegevierde Engeland met 2-0 tegen Albanië.

Engeland was vanaf het eerste fluitsignaal dominant en had pech toen een kopbal van Jude Bellingham geen doel trof. Kort daarna schreeuwden the Three Lions om een strafschop toen Jarrod Bowen in de zestien onderuit werd gehaald. De bal kwam echter niet op de stip te liggen op Wembley.

Zeven minuten voor het rustsignaal viel alsnog de openingstreffer voor Engeland. Reece James meldde zich voor een vrije trap en de rechtsback van Chelsea krulde de bal vervolgens op sublieme wijze in de bovenhoek: 1-0. Een minieme voorsprong dus voor het elftal van Tuchel halverwege.

Engeland zocht na rust nadrukkelijk naar de 2-0, die er bijna kwam via Harry Kane. De aanvalsleider schoot net naast in kansrijke positie. In minuut 68 wist Kane alsnog het net te vinden. Declan Rice legde af op de spits, die vervolgens beheerst voor zijn 71ste goal als international tekende.

Daarmee was het verzet van het dappere Letland wel gebroken. Tuchel schonk Phil Foden en Eberechi Eze nog wat speeltijd in de slotfase van de redelijk eenzijdige WK-kwalificatiewedstrijd in Noord-Londen, terwijl de tijd wegtikte in het nadeel van de bezoekers.

De ingevallen Eze tilde de stand met nog een kwartier spelen naar 3-0 na een fraaie invididuele actie. De aanvaller van Crystal Palace, met zijn eerste goal voor Engeland, had geluk dat zijn inzet via een verdediger van Letland in het doel vloog. Na de derde treffer mocht Jordan Henderson nog even opdraven van Tuchel.

Engeland speelde het tweede duel in vier dagen tijd rustig uit en staat op zes punten in groep K van de WK-kwalificatiecyclus. De verliezend EK-finalist komt op 7 juni weer in actie, dan tegen voetbaldwerg Andorra.