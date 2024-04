Emiliano Martínez krijgt twee keer geel maar géén rood dankzij speciale regel

Ongekende taferelen in de Conference League. Emiliano Martínez kreeg gedurende de penaltyserie tussen Aston Villa en LOSC Lille een tweede gele kaart wegens provoceren, maar hoefde het veld niet te verlaten en keepte zodoende de strafschoppenserie uit. Volgens de reglementen was dat overigens de juiste beslissing.

In minuut 39 had de Argentijnse goalie al zijn eerste gele kaart te pakken, wegens tijdrekken. In de penaltyserie keerde Martínez de strafschop van Nabil Bentaleb, waarna hij zich wendde tot de Lille-fans achter hem.

Met een stiltegebaar provoceerde hij de Franse supporters, hetgeen hem niet in dank afgenomen werd door scheidsrechter Ivan Kruzliak, die hem beloonde met een gele kaart, zijn tweede.

Toch mocht Martínez blijven staan. De commentator bij ESPN begreep er niks van. "Als hij geel heeft gekregen is dat toch zijn tweede? Dan mag hij nu verder niet meer meedoen, maar hij hoeft er niet af. Wat een rare beslissingen!", bleef hij verbouwereerd achter.

Toch maakte Kruzliak de juiste beslissing. Volgens de officiële reglementen, die pas dit seizoen (!) gelden, worden gele kaarten die in de reguliere- en extra speeltijd zijn genoteerd niet meegenomen naar de strafschoppenserie. Alleen rode kaarten worden vanzelfsprekend vertaald naar de penaltyserie.

